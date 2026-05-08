Кремль виходить із гри: Портников пояснив, чому Росія більше не хоче жодних переговорів

Росія фактично втратила інтерес до будь-яких реальних переговорів щодо завершення війни проти України і дедалі відвертіше демонструє ставку на силовий сценарій. Таку думку висловив відомий журналіст і публіцист Віталій Портников у своєму відеоблозі, аналізуючи останні заяви Москви та Вашингтона щодо мирного процесу.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На думку Віталія Портникова, Кремль більше не бачить сенсу у переговорах, які не гарантують йому стратегічних поступок від Заходу та України. Саме тому російська влада дедалі жорсткіше сигналізує про небажання погоджуватися навіть на тимчасове припинення вогню.

Журналіст звернув увагу, що російські посадовці вже відкрито називають перемир’я "вигідним Україні", а не кроком до миру. Це, за словами Портникова, свідчить про готовність Москви до тривалого конфлікту та подальшої ескалації.

Окремо публіцист проаналізував позицію президента США Дональд Трамп. На його думку, Трамп дедалі частіше демонструє бажання дистанціюватися від переговорного процесу, який не приносить швидких результатів. Портников вважає, що американський лідер намагається уникнути відповідальності за провал дипломатичних ініціатив, які раніше активно просував.

За словами журналіста, ситуація свідчить про глибоку кризу самої ідеї швидкого мирного врегулювання. Кремль не готовий відмовлятися від своїх максималістських вимог, а будь-які переговори використовує переважно як інструмент тиску та затягування часу.

Віталій Портников наголошує: головною метою Росії залишається не компроміс, а виснаження України та Заходу. Саме тому Москва одночасно продовжує бойові дії, нарощує військове виробництво та намагається створити враження, що альтернативи її умовам не існує.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва розкручує нову хвилю шантажу перед 9 травня: чи буде ядерний удар по Києву.



