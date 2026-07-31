Кремль имеет прямую выгоду от затягивания боевых действий в Ближневосточном регионе, поскольку это оказывает непосредственное влияние на возможности Запада поддерживать Силы обороны Украины. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской телевизионной сети Fox News.

Владимир Путин

По словам главы государства, Москва не просто пассивно наблюдает за эскалацией, а активно участвует в ней. В частности, Российская Федерация обеспечила Иран ударными беспилотниками, которые были впоследствии применены для воздушных ударов по Израилю и другим государствам региона. Более того, российская сторона передала Тегерану секретные спутниковые данные, содержащие точные координаты дислокации военных объектов США.

По данным украинских спецслужб, такой шаг является частью четкой стратегии Москвы по отвлечению главного союзника Киева.

"Мы знаем от разведки, что Россия очень рада, что нет реального завершения войны на Ближнем Востоке, – отметил Владимир Зеленский. — Они понимают: пока США вовлечены в эту войну, они не могут помогать Украине на том же уровне, что и раньше".

Самое распыление американских оборонных ресурсов между двумя горячими точками планеты является ключевой задачей для российского руководства. Наиболее ощутимо это бьет по поставке критически важного вооружения, в котором остро нуждаются украинские защитники для противодействия ежедневному российскому террору.

"Например, — резюмировал Президент Украины, подчеркивая дефицит противовоздушных средств, — с системами Patriot".

Таким образом, разжигание конфликта на Ближнем Востоке позволяет Кремлю искусственно создавать снарядный и ракетный голод для украинских ПВО, рассчитывая на истощение западных арсеналов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация в захватнической войне против Украины уже потеряла около 1,6 миллиона своих военнослужащих. При этом почти половина из этого количества – безвозвратные потери.

Соответствующую статистику озвучил президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала Fox News.