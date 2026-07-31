Кремль зацікавлений у тривалій війні на Близькому Сході: що хоче Путін

Кремль має пряму вигоду від затягування бойових дій у Близькосхідному регіоні, оскільки це безпосередньо впливає на можливості Заходу підтримувати Сили оборони України. Таку заяву зробив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській телевізійній мережі Fox News.

Володимир Путін

За словами глави держави, Москва не просто пасивно спостерігає за ескалацією, а бере у ній активну участь. Зокрема, Російська Федерація забезпечила Іран ударними безпілотниками, які згодом були застосовані для повітряних ударів по Ізраїлю та інших державах регіону. Ба більше, російська сторона передала Тегерану секретні супутникові дані, які містили точні координати дислокації військових об'єктів США.

За даними українських спецслужб, такий крок є частиною чіткої стратегії Москви із відволікання уваги головного союзника Києва.

"Ми знаємо від розвідки, що Росія дуже рада, що немає реального завершення війни на Близькому Сході, — зазначив Володимир Зеленський. — Вони розуміють: поки США залучені в цю війну, вони не можуть допомагати Україні на тому ж рівні, що й раніше".

Саме розпорошення американських оборонних ресурсів між двома гарячими точками планети є ключовим завданням для російського керівництва. Найбільш відчутно це б'є по постачанню критично важливого озброєння, якого гостро потребують українські захисники для протидії щоденному російському терору.

"Наприклад, — резюмував Президент України, наголошуючи на дефіциті протиповітряних засобів, — із системами Patriot".

Таким чином, розпалювання конфлікту на Близькому Сході дозволяє Кремлю штучно створювати снарядний та ракетний голод для української ППО, розраховуючи на виснаження західних арсеналів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 1,6 мільйона своїх військовослужбовців. При цьому майже половина з цієї кількості — безповоротні втрати.

Відповідну статистику озвучив Президент України Володимир Зеленський в ефірі американського телеканалу Fox News.