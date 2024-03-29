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Кремль заинтересован в терактах в РФ. Названы причины

Российский диктатор Владимир Путин заинтересован в том, чтобы на территории РФ происходили теракты, заявили в Центре противодействия дезинформации. Они помогут ему усилить мобилизацию и взять самих россиян под контроль.

сегодня, 20:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин заинтересован в новых случаях терроризма на внутренней территории России, заявляет Центр противодействия дезинформации.

Кремль заинтересован в терактах в РФ. Названы причины

Владимир Путин

Там отметили, что враждебная российская пропаганда активно распространяет сообщения о возможном возобновлении смертной казни после инцидента с терактом в ТРЦ "Крокус Сити Холл".

Согласно сообщению Центра противодействия дезинформации, Кремль намерен отвести внимание общества от провалов диктатора Владимира Путина, используя борьбу с терроризмом как повод для дополнительного усиления контроля в РФ и устрашения обычных граждан, включая россиян и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

На самом деле, подчеркивают в Центре противодействия дезинформации, наличие смертной казни не является эффективным средством для уменьшения преступности или снижения риска террористических атак. Напротив, сейчас Путин заинтересован в совершении терактов против россиян, которые можно использовать для эскалации конфликта, укрепления его власти и как повод для усиления мобилизации.

Напомним, в России произошел теракт в Крокус Сити Холле с большим количеством жертв и пострадавших. При этом известно, что спецслужбы США предупреждали РФ о вероятности такого теракта, однако в ФСБ не отреагировали на эту информацию, и заявили, что она носила "слишком размытый характер".

После теракта многие эксперты заявили, что Россия будет использовать его, в частности, для усиления мобилизации, чтобы иметь возможность начать новое наступление в Украине.

При этом в РФ продолжают утверждать, что к теракту в "Крокусе" причастна Украина , поскольку якобы террористы пытались скрыться именно на ее территории.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/9810
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