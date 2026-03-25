Кремль закручивает гайки: что Путин запретил вывозить из России

Российские власти вводят новые жесткие ограничения на перемещение активов за границу. Глава Кремля Владимир Путин подписал указ, существенно ограничивающий возможности физических лиц вывозить наличные средства и золото за пределы страны.

Владимир Путин

Согласно документу, уже с 1 апреля частным лицам запрещено вывозить с территории России в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные рубли, сумма которых в эквиваленте превышает 100 тысяч долларов.

Кроме того, под удар попали и владельцы драгоценных металлов. С 1 мая вступает в силу запрет на вывоз из страны аффинированного золота в слитках, если их вес превышает 100 грамм.

Эксперты связывают такие шаги с попыткой российского правительства остановить отток капитала в условиях санкционного давления и укрепить внутренний финансовый рынок. Новые правила будут действовать для всех граждан, пересекающих границу, и направлены на усиление контроля над оборотом ликвидных активов.

