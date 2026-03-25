Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Кремль закручивает гайки: что Путин запретил вывозить из России
Кремль закручивает гайки: что Путин запретил вывозить из России

Экспортный контроль по-русски: с апреля действуют новые ограничения на вывоз валюты и драгоценных металлов

25 марта 2026, 22:17
Недилько Ксения

Российские власти вводят новые жесткие ограничения на перемещение активов за границу. Глава Кремля Владимир Путин подписал указ, существенно ограничивающий возможности физических лиц вывозить наличные средства и золото за пределы страны.

Кремль закручивает гайки: что Путин запретил вывозить из России

Владимир Путин

Согласно документу, уже с 1 апреля частным лицам запрещено вывозить с территории России в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные рубли, сумма которых в эквиваленте превышает 100 тысяч долларов.

Кроме того, под удар попали и владельцы драгоценных металлов. С 1 мая вступает в силу запрет на вывоз из страны аффинированного золота в слитках, если их вес превышает 100 грамм.

Эксперты связывают такие шаги с попыткой российского правительства остановить отток капитала в условиях санкционного давления и укрепить внутренний финансовый рынок. Новые правила будут действовать для всех граждан, пересекающих границу, и направлены на усиление контроля над оборотом ликвидных активов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовится к запуску инициированная президентом программа "1000 часов украинского контента", для которой Кабмин уже разработал механизм проведения конкурсов. Несмотря на важность поддержки государственного языка, выделение на этот проект 4 миллиарда гривен вызвало острую дискуссию среди народных избранников.

Народный депутат Алексей Гончаренко критиковал такие расходы в условиях войны. Он подчеркнул, что в момент, когда государство борется за свое существование, средства должны быть направлены на оборону. "Зачем покупать ПВО для Одессы или Харькова, если можно снять 1000 часов видео о том, как мы защищаем Дубай?" — иронически заметил парламентарий.



