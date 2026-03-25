Кремль закручує гайки: що Путін заборонив вивозити з Росії

Російська влада запроваджує нові жорсткі обмеження на переміщення активів за кордон. Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ, який суттєво обмежує можливості фізичних осіб вивозити готівкові кошти та золото за межі країни.

Володимир Путін

Згідно з документом, вже з 1 квітня приватним особам заборонено вивозити з території Росії до держав-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) готівкові рублі, сума яких в еквіваленті перевищує 100 тисяч доларів.

Крім того, під удар потрапили і власники дорогоцінних металів. З 1 травня набуває чинності заборона на вивезення з країни афінованого золота в зливках, якщо їхня вага перевищує 100 грамів.

Експерти пов'язують такі кроки з намаганням російського уряду зупинити відтік капіталу в умовах санкційного тиску та зміцнити внутрішній фінансовий ринок. Нові правила діятимуть для всіх громадян, які перетинають кордон, і спрямовані на посилення контролю за обігом ліквідних активів.

