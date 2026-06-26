Кремль занервничал после заявления США: Москва требует пояснений от Вашингтона

В Кремле резко отреагировали на заявление государственного секретаря США Марко Рубио, который сообщил, что во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в прошлом году стороны не достигли конкретных договоренностей. В Москве заявили, что такие слова порождают новые вопросы по американской политике.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Вашингтон должен четко объяснить свою позицию по урегулированию войны в Украине. По его словам, нынешние заявления представителей США выглядят противоречивыми и нуждаются в дополнительных разъяснениях.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты не могут считаться полностью нейтральной стороной конфликта. Он объяснил это значительным влиянием Вашингтона как на Украину, так и на европейских союзников.

Впрочем, несмотря на такую оценку, в Кремле одновременно предположили, что именно США способны играть важную роль в завершении войны. Песков отметил, что Москва рассчитывает на влияние Вашингтона и выразил мнение о якобы "искреннем желании" Дональда Трампа способствовать прекращению боевых действий.

Отдельно представитель Кремля прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что США больше нельзя называть нейтральной стороной российско-украинской войны. Песков ответил, что французский лидер не может выступать от имени американской администрации, а также подчеркнул, что официальных заявлений из Вашингтона, подтверждающих такую оценку, Россия пока не услышала.

Таким образом, после заявлений Марко Рубио в Кремле фактически потребовали от США более четкого определения собственной роли в войне и предстоящих переговорах, что свидетельствует о росте напряжения вокруг дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном.

Читайте на портале "Комментарии" — Администрация США официально опровергла заявления Кремля о якобы достигнутых договоренностях о войне в Украине во время саммита на Аляске. Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что переговоры между Вашингтоном и Москвой завершились без каких-либо соглашений, а стороны только обменялись предложениями.



