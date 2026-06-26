Кремль занервував після заяви США: Москва вимагає пояснень від Вашингтона

У Кремлі різко відреагували на заяву державного секретаря США Марко Рубіо, який повідомив, що під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна минулого року сторони не досягли жодних конкретних домовленостей. У Москві заявили, що такі слова породжують нові питання щодо американської політики.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що Вашингтон має чітко пояснити свою позицію стосовно врегулювання війни в Україні. За його словами, нинішні заяви представників США виглядають суперечливими та потребують додаткових роз'яснень.

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Сполучені Штати не можуть вважатися повністю нейтральною стороною конфлікту. Він пояснив це значним впливом Вашингтона як на Україну, так і на європейських союзників.

Втім, попри таку оцінку, у Кремлі водночас припустили, що саме США здатні відіграти важливу роль у завершенні війни. Пєсков зазначив, що Москва розраховує на вплив Вашингтона та висловив думку про нібито "щире бажання" Дональда Трампа сприяти припиненню бойових дій.

Окремо представник Кремля прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив, що США більше не можна називати нейтральною стороною російсько-української війни. Пєсков відповів, що французький лідер не може виступати від імені американської адміністрації, а також наголосив, що офіційних заяв із Вашингтона, які б підтверджували таку оцінку, Росія поки що не почула.

Таким чином, після заяв Марко Рубіо в Кремлі фактично почали вимагати від США чіткішого визначення власної ролі у війні та майбутніх переговорах, що свідчить про зростання напруги навколо дипломатичних контактів між Москвою та Вашингтоном.

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