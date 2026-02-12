Кремль запускает информационное наступление: Лавров и Медведев синхронно повторили ультиматумы

Кремль активизировал информационную кампанию, направленную одновременно на международную и внутреннюю аудиторию. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). По данным аналитиков, российские чиновники в последние дни синхронно повторяют тезисы о неизменности начальных целей войны против Украины.

Путин и Лавров. Фото: из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров в течение трех дней дал интервью разным площадкам: TV BRICS, российскому телеканалу НТВ, который говорит и за границу, а также пропагандистскому RuTube-каналу "Эмпатия Манучи", ориентированному на младшую аудиторию.

В ISW полагают, что таким образом Москва пытается влиять как на страны Запада и партнеров РФ, так и на российское общество.

Подобную тактику применил и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ранее дав совместное интервью Reuters, ТАСС и военному блоггеру Семену Пегову.

В своих выступлениях Лавров и Медведев ссылались на якобы договоренности, достигнутые между США и Россией во время саммита на Аляске в августе 2025 года, а также речь Владимира Путина в июне 2024-го. Тогда он требовал от Украины и НАТО фактической капитуляции и передачи России по Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областям, включая неоккупированные территории.

Кремль также повторил категорический отказ от западных гарантий безопасности для послевоенной Украины, демонстрируя, что территориальный вопрос — не единственное препятствие для возможных переговоров.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пропагандистскому каналу "Эмпатия Манучи" 11 февраля вновь озвучил ключевые требования Москвы к НАТО и Украине, фактически повторив ультиматумы 2021-2022 годов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



