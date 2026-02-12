Кремль запускає інформаційний наступ: Лавров і Медведєв синхронно повторили ультиматуми

Кремль активізував інформаційну кампанію, спрямовану одночасно на міжнародну та внутрішню аудиторії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, російські посадовці останніми днями синхронно повторюють тези про незмінність початкових цілей війни проти України.

Путін та Лаврів. Фото: з відкритих джерел

Глава МЗС РФ Сергій Лавров протягом трьох днів дав інтерв’ю різним майданчикам: TV BRICS, російському телеканалу НТВ, який мовить і за кордон, а також пропагандистському RuTube-каналу "Емпатія Манучі", орієнтованому на молодшу аудиторію.

В ISW вважають, що таким чином Москва намагається впливати як на країни Заходу та партнерів РФ, так і на російське суспільство.

Подібну тактику застосував і заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який раніше дав спільне інтерв’ю Reuters, ТАСС і воєнному блогеру Семену Пєгову.

У своїх виступах Лавров і Медведєв посилалися на нібито домовленості, досягнуті між США та Росією під час саміту на Алясці у серпні 2025 року, а також на промову Володимира Путіна в червні 2024-го. Тоді він вимагав від України та НАТО фактичної капітуляції й передачі Росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, включно з неокупованими територіями.

Кремль також повторив категоричну відмову від західних гарантій безпеки для повоєнної України, демонструючи, що територіальне питання — не єдина перепона для можливих переговорів.

