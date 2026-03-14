Кремль запускает новый фейк: в чем теперь обвиняют Украину

В Европе началась масштабная информационная кампания, направленная на дискредитацию Украины через обвинения в так называемом "энергетическом терроризме". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По данным ведомства, российские информационные ресурсы активно распространяют манипулятивные сообщения о том, что Украина якобы планирует остановить поставки энергоресурсов в страны Европейского союза.

В частности, пропагандистские источники продвигают нарратив о "энергетическом шантаже Киева", утверждая, что европейские потребители могут остаться без нефти и газа из-за действий украинских властей. В этих сообщениях также говорится о возможном перекрытии нефтепровода "Дружба" и газовых маршрутов, проходящих через территорию Украины.

Однако в Центре подчеркивают, что подобные заявления не имеют никаких подтверждений и являются частью целенаправленной дезинформационной кампании.

"Цель Кремля – посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами, представить Киев как ненадежного союзника и ослабить международную поддержку", — отметили аналитики.

В ведомстве также подчеркнули, что именно Россия на протяжении многих лет использует энергоресурсы как инструмент политического давления на другие государства.

Кроме информационных атак, Москва продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Такие обстрелы, по словам экспертов, напрямую влияют на стабильность энергосистемы и создают риски для энергетической безопасности всей Европы.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что именно Россия несет ответственность за разрушение энергетических объектов и за продолжение войны, последствия которой ощущают не только украинцы, но и европейские страны.

