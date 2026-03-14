Кремль запускає новий фейк: у чому тепер звинувачують Україну

У Європі розпочалася масштабна інформаційна кампанія, спрямована на дискредитацію України через звинувачення у так званому "енергетичному тероризмі". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Нафтопровід "Дружба". Фото: з відкритих джерел

За даними відомства, російські інформаційні ресурси активно розповсюджують маніпулятивні повідомлення про те, що Україна нібито планує зупинити постачання енергоресурсів до країн Європейського Союзу.

Зокрема, пропагандистські джерела просувають наратив про "енергетичний шантаж Києва", стверджуючи, що європейські споживачі можуть залишитися без нафти та газу через дії української влади. У цих повідомленнях також йдеться про можливе перекриття нафтопроводу "Дружба" та газових маршрутів, що проходять територією України.

Однак у Центрі наголошують, що подібні заяви не мають жодних підтверджень та є частиною цілеспрямованої дезінформаційної кампанії.

"Мета Кремля – посіяти недовіру між Україною та європейськими партнерами, подати Київ як ненадійного союзника та послабити міжнародну підтримку", — зазначили аналітики.

У відомстві також наголосили, що саме Росія протягом багатьох років використовує енергоресурси як інструмент політичного тиску на інші держави.

Окрім інформаційних атак, Москва продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Такі обстріли, за словами експертів, безпосередньо впливають на стабільність енергосистеми та створюють ризики для енергетичної безпеки усієї Європи.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що саме Росія несе відповідальність за руйнування енергетичних об'єктів та за продовження війни, наслідки якої відчувають не лише українці, а й європейські країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чому з'явилися фейки про "передачу ядерної зброї Україні": із чим Путін пішов ва-банк.



