Российская пропаганда начала распространять новую волну дезинформации, утверждая, что Украина якобы перепродает западное оружие и ударные беспилотники представителям итальянской мафии. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) заявили, что подобные сообщения не имеют ничего общего с реальностью и являются частью масштабной информационной кампании Кремля.

Кремль. Фото: из открытых источников

Как сообщили в ЦПД, российские ресурсы ссылаются на публикации итальянских СМИ и заявление главного прокурора Палермо Маурицио де Лючии, утверждая, что более 780 тысяч единиц оружия, переданного Украине союзниками, исчезли и оказались на черном рынке. Кроме того, пропагандисты распространяют версию, будто украинские военные поставляют ударные дроны преступным группировкам Италии.

В Центре подчеркнули, что цифра 780 465, которой оперируют российские медиа, была сознательно вырвана из контекста. На самом деле речь идет об открытой статистике Министерства внутренних дел Украины, отражающей количество утраченного или похищенного гражданского и личного оружия с начала полномасштабного вторжения России. Эти данные никак не связаны с западной военной помощью.

Не соответствует действительности и информация о якобы продаже украинских беспилотников мафиозным структурам. В ЦПД пояснили, что прокурор Палермо не говорил о поставках дронов из Украины. В публикации итальянского издания речь шла лишь о том, что организованная преступность проявляет интерес к современным военным технологиям и может искать способы их приобретения.

В украинском ведомстве напомнили, что все вооружение, переданное международными партнерами, проходит многоуровневый контроль с участием государств-поставщиков. За все время полномасштабной войны не было представлено ни одного подтвержденного факта незаконной продажи западного оружия Украиной.

По оценке ЦПД, подобные информационные атаки направлены на дискредитацию украинского оборонного сектора, подрыв доверия западных союзников и попытку поставить под сомнение дальнейшие поставки вооружений Киеву.

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