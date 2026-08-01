Кремль запустив новий фейк проти України: у хід пішли «італійська мафія» та західна зброя

Російська пропаганда почала поширювати нову хвилю дезінформації, стверджуючи, що Україна нібито перепродує західну зброю та ударні безпілотники представникам італійської мафії. У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) заявили, що подібні повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є частиною масштабної інформаційної кампанії Кремля.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили у ЦПД, російські ресурси посилаються на публікації італійських ЗМІ та заяву головного прокурора Палермо Мауріціо де Лючиї, стверджуючи, що понад 780 тисяч одиниць зброї, переданої Україні союзниками, зникли та опинилися на чорному ринку. Крім того, пропагандисти розповсюджують версію, ніби українські військові постачають ударні дрони злочинним угрупованням Італії.

У Центрі наголосили, що цифра 780 465, якою оперують російські медіа, була свідомо вирвана з контексту. Насправді йдеться про відкриту статистику Міністерства внутрішніх справ України, яка відображає кількість втраченої чи викраденої цивільної та особистої зброї з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ці дані ніяк не пов'язані із західною військовою допомогою.

Не відповідає дійсності й інформація про нібито продаж українських безпілотників мафіозним структурам. У ЦПД пояснили, що прокурор Палермо не говорив про постачання дронів з України. У публікації італійського видання йшлося лише про те, що організована злочинність виявляє інтерес до сучасних військових технологій та може шукати способи їх придбання.

В українському відомстві нагадали, що все озброєння, передане міжнародними партнерами, відбувається багаторівневий контроль за участю держав-постачальників. За весь час повномасштабної війни не було подано жодного підтвердженого факту незаконного продажу західної зброї Україною.

За оцінкою ЦПД, подібні інформаційні атаки спрямовані на дискредитацію українського оборонного сектору, підрив довіри західних союзників та спробу поставити під сумнів подальше постачання озброєнь Києву.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія говорить, що захопила ще один населений пункт у Сумській області: у ЗСУ відреагували.



