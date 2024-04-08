Кремлевская пропагандистка из Украины сделала истерическое заявление из-за нового интервью Кучмы

Журналистка телеканала "Соловьев Live" Юлия Лозанова (псевдо – Витязева) истерически комментирует недавнее интервью второго украинского президента Украины Леонида Кучмы представителям информационного агентства "Киодо цусин" (Япония), где он называет Россию Каином, а Путина – главным виновником того, что два народа (Украина и Россия – ред.) теперь враги.

Леонид Кучма (фото из открытых источников)

"Кучма – старый м*дак, который 10 лет пытался усидеть на двух стульях, но в 2004 году слился под давлением американцев. Поэтому все свои соображения по теме, кто кому Каин, он может засунуть себе… ну, вы поняли, куда", – пишет российская пропагандистка.

При этом 5 апреля на сайте информационного агентства "Киодо цусин" (Япония) обнародовано интервью Леонида Кучмы. Там второй президент Украины сказал, что РФ не сможет уничтожить украинцев, как государство, как народ, однако оно "уже убило десятки тысяч наших людей, сломало сотни тысяч наших судеб. Когда врагом становится брат – это хуже, чем предательство".

Как христианин, я знаю, что между братьями бывает враждебность и даже ненависть. Это известно с незапамятных времен, с самого начала человечества. Библия рассказывает историю двух самых первых на Земле братьев – Каина и Авеля. Каин убил Авеля. Россия не сможет убить нас как государство, как народ, но оно уже убило десятки тысяч наших людей, сломало сотни тысяч наших судеб. Когда врагом становится брат – это хуже, чем предательство. С таким братом не нужно и врага. И простить это невероятно тяжело. У Украины больше нет брата. Россия – это Каин. И вина за то, что наши народы стали врагами, полностью лежит на Путине. Он разжег эту войну и наткнулся россиян на украинцев, о чем еще в 2014 году украинская поэтесса Анастасия Дмитрук написала песню "Никогда мы не будем братьями", написала, кстати, на русском языке. Эта песня – боль и крик души всего украинского народа", – высказался Кучма.

Кстати, сама Юлия Лозанова – жительница Одессы, в 2015 году уехала из Украины в Россию, где начала публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в стране.

Еще коллаборантка является "обозревательницей" оккупационного информагентства News Front, работающего во временно оккупированном Крыму. Лозанова одна из первых начала отбеливать окупантов в подрыве Каховской ГЭС.

На основании собранных сотрудниками Службы безопасности доказательств суд признал Лозанову виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность и оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кучма объяснил, что не так с Путиным