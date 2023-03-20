Кремлевская пропагандистка внезапно признала, что "референдумы" России в Украине фейковые (ВИДЕО)

Маргарита Симоньян внезапно признала, что российские "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях – фейковые.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Одна из главных пропагандисток Кремля во время эфира на российском телевидении заявила, что нужно провести во всех украинских областях, в том числе, в Херсонской и Запорожской, "честные и чистые" референдумы, чтобы местные жители ответили, хотят ли они присоединиться к России или остаться в Украине.

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Она отметила, что Львов точно будет против России, но этот город им и не нужен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремлевские пропагандисты допустили прокол. Во время вчерашнего визита в разрушенный рашистами Мариуполь Владимира Путина кремлевские пропагандисты пытались создать картинку одобрения местными жителями российской агрессии. Для этого была снята сцена встречи российского диктатора, во время которой жильцы нового дома, в котором им предоставили квартиры, восхваляют диктатора. Хотя и отмечают, что их жилище как "рай среди ада". Вместе с тем, журналисты заметили приглушенный крик при заднем плане съемки — во время встречи Путина, наверное, какая-то женщина издалека восклицает: "Это все неправда! Это все напоказ!"

Также "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка оправдала поражение россиян и заявила, что Кремль победит НАТО. По словам российской пропагандистки Маргариты Симоньян, Россия одержала победу над Украиной за несколько первых дней полномасштабного вторжения, но затем началась война с НАТО. Как утверждает пропагандистка, российские захватчики "победят весь западный мир" во время боев за Бахмут и Угледар.



