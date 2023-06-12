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Кремлевская пропагандистка заявила, что ей для "счастья" не хватает миллиона китайских солдат

Скабеева отметила, что это как раз то, что нужно на фронте русской армии

сегодня, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

По словам российской пропагандистки Ольги Скабеевой, российским захватчикам на фронте не хватает присутствия китайской армии. В эфире на российском телевидении пропагандистка выдала, что не отказалась сейчас от пары-тройки-десятки миллионов китайских воинов.

Кремлевская пропагандистка заявила, что ей для "счастья" не хватает миллиона китайских солдат

Ольга Скабеева (фото из открытых источников)

"Сейчас бы прям было то, что нужно", — подчеркнула Скабеева.


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На поставленный вопрос, озвученный одним из спикеров, указав, почему чужие солдаты должны воевать за РФ, российская ведущая объяснила, что в них нуждается Белгородская область.

"Ой, смотрю на Белгородскую область, думаю, как же нам не хватает китайской армии", — подытожила российская пропагандистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь главного кремлевского пропагандиста открыто выступила против войны. Дочь Владимира Соловьева, который является главным российским пропагандистом, ненавидящим Украину и выступающим за продолжение убийств мирных украинцев, Екатерина открыто осуждает нападение России на Украину. 32-летняя дочь Соловьева от второго брака, уроженка Соединенных Штатов Екатерина начала открыто критиковать военное вторжение и власть, распространяет призывы о помощи Украине, танцует на бурлеск-сцене и проживает в российской столице.

Также "Комментарии" информировали о том, что пропагандист подверг критике "возможности" армии России. Известный актер из РФ, поддерживающий Путина, Иван Охлобыстин и одобряющий войну с Украиной, на этот раз высказался как эксперт. Мнение актера, на этот раз там есть определенная капля правды, потому что в этой ситуации им метко описана ситуация российской армии — "голые с палкой в руках". Свои критические мнения Охлобыстин обнародовал в социальных сетях, передают российские пропагандистские медиа.



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