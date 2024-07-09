Кремлевские пропагандисты признали, что атаки на мирных жителей в Украине были не случайны

Российские пропагандисты открыто призывают к насилию против мирного населения Украины, что подтверждает умышленный характер атак на гражданские объекты в Украине. Такое мнение высказал сегодня журналист Денис Казанский.

Владимир Соловьев (фото из открытых источников)

По его словам, сомневающиеся в умышленности российских ударов по гражданским объектам в Украине, очевидно, не следят за российским телевидением.

"Там государственная пропаганда давно призывает не жалеть гражданских, потому что они доначат на ВСУ и назвали так называемые ЛДНР 'Лугандоном'. Если раньше говорили, что 'в Украине много россиян, которых нужно спасти', то теперь говорят, что жалеть никого, все нацисты и враги и открыто призывают к геноциду целого народа", — отметил Казанский.

К примеру, российский пропагандист и путинист Владимир Соловьев в своей программе на государственном телевидении РФ откровенно призвал к насилию против украинцев.

"И у нас все постоянно говорят, да что действительно нельзя, не надо воевать с мирным населением Украины. Ай-яй-яй, давайте их пожалеем, давайте их пожалеем. Давайте пожалеем всех тех, кто сдает свои деньги на то, что была армия беспилотников. Давайте пожалеем всех тех, которые с радостью собирают добровольцев и отправляют их туда. Давайте пожалеем всех аплодирующих убийству в Севастополе. , которые радостно кричали о Лугандоне, которые наслаждались тем, как поток идет разграбленного с Донбасса..." — сказал Соловьев.

Такие заявления от российских медиа лишь подтверждают умышленный характер атак на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский пропагандист против ядерного удара РФ по Украине