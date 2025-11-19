Кремлевские разработки в действии: перед Путиным станцевал робот (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
После того, как кровавый диктатор обстрелял ракетами и дронами мирные города Украины, Путин поехал на международную конференцию Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey-2025. А прежде он посмотрел на танец чудо-российской машины.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
На обнародованном видео видно, как машина танцует перед Путиным, а ее хвалит.
Но оппозиционные медиа откровенно высмеивают российскую разработку. Ведь недавно подобный робот не дошел до сцены.
Напомним, что "Комментарии" писали о скандальной разработке РФ . В России громко представили первого человекоподобного работа с искусственным интеллектом – и еще громче он упал. Aidol, который, по словам разработчиков, "умеет выражать эмоции и работает оффлайн", вышел на сцену под легендарную мелодию из фильма "Рокки", сделал несколько неуверенных шагов – и рухнул прямо перед публикой.
Как сообщило российское агентство "Мобильный репортер", презентация в Москве завершилась курьезом. Робот вышел на сцену в сопровождении двух работников, попытался махнуть рукой, пошатнулся и упал. Демонстрацию сразу прервали, а "интеллектуальное чудо" быстро вынесли за кулисы. Основатель компании "Айдол" Владимир Витухин объяснил, что проблема возникла из-за стереокамеров – мол, они чувствительны к освещению, а в зале было темно. На втором выходе Aidol уже удержался на ногах, но не без посторонней помощи, уточнило агентство "Москва".