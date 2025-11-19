Кремлевские разработки в действии: перед Путиным станцевал робот (ВИДЕО)

После того, как кровавый диктатор обстрелял ракетами и дронами мирные города Украины, Путин поехал на международную конференцию Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey-2025. А прежде он посмотрел на танец чудо-российской машины.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На обнародованном видео видно, как машина танцует перед Путиным, а ее хвалит.

"Очень красиво, спасибо", — Путин оценил танец работа, разработанного Сбером, пишут пропагандисты.

Но оппозиционные медиа откровенно высмеивают российскую разработку. Ведь недавно подобный робот не дошел до сцены.

"Андроид пока не может платить налоги или штурмовать посадки, но, оглядываясь на новости последней недели, это уже успех. Предыдущее чудо российской робототехники стало позором на весь мир, эпически упав прямо на презентации. Ему, похоже, дали выпить для уверенности, но не так много, чтобы держался на работе". мероприятия",- пишут в NEXTA.

Напомним, что "Комментарии" писали о скандальной разработке РФ . В России громко представили первого человекоподобного работа с искусственным интеллектом – и еще громче он упал. Aidol, который, по словам разработчиков, "умеет выражать эмоции и работает оффлайн", вышел на сцену под легендарную мелодию из фильма "Рокки", сделал несколько неуверенных шагов – и рухнул прямо перед публикой.

Как сообщило российское агентство "Мобильный репортер", презентация в Москве завершилась курьезом. Робот вышел на сцену в сопровождении двух работников, попытался махнуть рукой, пошатнулся и упал. Демонстрацию сразу прервали, а "интеллектуальное чудо" быстро вынесли за кулисы. Основатель компании "Айдол" Владимир Витухин объяснил, что проблема возникла из-за стереокамеров – мол, они чувствительны к освещению, а в зале было темно. На втором выходе Aidol уже удержался на ногах, но не без посторонней помощи, уточнило агентство "Москва".



