Кремлівські розробки в дії: перед Путіним станцював робот (ВІДЕО)

Після того як кривавий диктатор обстріляв ракетами та дронами мирні міста України, Путін поїхав на міжнародну конференцію Сбербанку з штучного інтелекту AI Journey-2025. А перед тим він подивився на танець чудо-російської машини.
На оприлюдненому відео видно, як машина танцює перед Путіним, а тої її хвалить.
Але опозиційні медіа відверто висміюють російську розробку. Адже нещодавно схожий робот невіть не дійшов до сцени.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про скандальну розробку РФ. У Росії гучно презентували першого людиноподібного робота зі штучним інтелектом – і ще гучніше він упав. Aidol, який, за словами розробників, "вміє виражати емоції та працює офлайн", вийшов на сцену під легендарну мелодію з фільму "Роккі", зробив кілька невпевнених кроків – і завалився прямо перед публікою.
Як повідомило російське агентство "Мобильный репортер", презентація у Москві завершилася курйозом. Робот вийшов на сцену в супроводі двох працівників, спробував махнути рукою, похитнувся й упав. Демонстрацію одразу перервали, а "інтелектуальне диво" швидко винесли за куліси. Засновник компанії "Айдол" Володимир Вітухін пояснив, що проблема виникла через стереокамери – мовляв, вони чутливі до освітлення, а в залі було темно. Під час другого виходу Aidol уже втримався на ногах, але не без сторонньої допомоги, уточнило агентство "Москва".