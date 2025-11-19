Кремлівські розробки в дії: перед Путіним станцював робот (ВІДЕО)

Після того як кривавий диктатор обстріляв ракетами та дронами мирні міста України, Путін поїхав на міжнародну конференцію Сбербанку з штучного інтелекту AI Journey-2025. А перед тим він подивився на танець чудо-російської машини.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

На оприлюдненому відео видно, як машина танцює перед Путіним, а тої її хвалить.

"Дуже красиво, дякую", — Путін оцінив танець робота, розробленого Сбером, пишуть пропагандисти.

Але опозиційні медіа відверто висміюють російську розробку. Адже нещодавно схожий робот невіть не дійшов до сцени.

"Андроїд поки не може платити податки або штурмувати посадки, але, оглядаючись на новини останнього тижня, це вже успіх. Попереднє диво російської робототехніки стало ганьбою на весь світ, епічно впавши прямо на презентації. Йому, схоже, дали випити для впевненості, але не так багато, щоб тримався на ногах. Цікаво, робота орендували у китайців для такого заходу",- пишуть у NEXTA.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про скандальну розробку РФ. У Росії гучно презентували першого людиноподібного робота зі штучним інтелектом – і ще гучніше він упав. Aidol, який, за словами розробників, "вміє виражати емоції та працює офлайн", вийшов на сцену під легендарну мелодію з фільму "Роккі", зробив кілька невпевнених кроків – і завалився прямо перед публікою.

Як повідомило російське агентство "Мобильный репортер", презентація у Москві завершилася курйозом. Робот вийшов на сцену в супроводі двох працівників, спробував махнути рукою, похитнувся й упав. Демонстрацію одразу перервали, а "інтелектуальне диво" швидко винесли за куліси. Засновник компанії "Айдол" Володимир Вітухін пояснив, що проблема виникла через стереокамери – мовляв, вони чутливі до освітлення, а в залі було темно. Під час другого виходу Aidol уже втримався на ногах, але не без сторонньої допомоги, уточнило агентство "Москва".



