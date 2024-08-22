Кремлевский дед не знает, что делать: как будет выходить из «курского кризиса»

Российские военкоры и командиры по десять раз в день рапортуют, что украинские войска остановлены в Курской области, на это обратил внимание военный, политолог Виктор Андрусив.

Владимир Путин

"На самом деле нет. Нас не остановили, а мы вынуждены заняться закреплением и расширением флангов. Более того, орки до сих пор не создали единую линию фронта, и не понимают, где на самом деле находятся наши войска. Бардак, который внесла наша операция в ряды врага, в первую очередь связана с тем, что Путин до сих пор не может принять решение, что делать", — говорит Андрусив.

По его словам, Путин не знает, отправлять ли ему массово срочников в защиту Курской области. Такой шаг, добавил эксперт, в российском обществе будет восприниматься как трагедия. При этом он напомнил, как в 2022 году Россия панически меняла партию своих пленных срочников. Фактически из-за них и начались обмены, добавил Андрусив.

Также, по его мнению, Путин не понимает, стоит ли ему объявлять мобилизацию. А это, добавляет эксперт, тоже проблема, потому что фактически скрытая мобилизация уже выиграла достаточно трудовых ресурсов.

"Пока что в Курской области все выглядит гораздо лучше, чем могло ожидаться. Идет процесс создания плацдарма, а там можно перейти и к новым очень неприятным действиям для орков", – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Кроме того, известно, что украинские военные загоняют россиян в котел. Сейчас Путин предстал перед дилеммой, спасать ли своих военных, и если спасать, то каким образом.



