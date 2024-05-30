Кремлевский диктатор проговорился и назвал, за что ведет борьбу Россия

В террористической России произошла трансформация от восторженных возгласов о том, что все цели "специальной военной операции" будут достигнуты, Киев "будет взят за три дня" и до того, как бы самим выжить в своей захватнической войне.

Владимир Путин

Так, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия сейчас переживает "непростые времена".

"Сегодня мы отстаиваем правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу", — заявил кремлевский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия, действительно, переживает непростые времена. Она не ожидала, что столкнется с трудностями в Украине. Сейчас Россия несет огромные потери в живой силе. Вооруженные силы Украины утилизируют российских военных пачками.

Кроме того, известно, что в террористической России решили засекретить данные о производстве топлива. Очевидно, что удары по вражеским НПЗ достигают успехов, и в России хотят скрыть эту информацию. Так, Россия засекретила статистику производства бензина после ударов украинских дронов по ее крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам, повлекшим за собой значительное падение производства. По сравнению с концом прошлого года НПЗ сократили производство дизельного топлива почти на 200 тысяч тонн в неделю. В частности, 28 мая министерство энергетики РФ объявило о прекращении предоставления Росстату еженедельных данных о производстве автобензина и дизельного топлива, аргументируя это "сложной геополитической ситуацией". То есть, прогнозы, что в РФ уже осенью будет плохо с энергетикой, начинают оправдываться с опережением графика.





