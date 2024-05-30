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Кремлевский диктатор проговорился и назвал, за что ведет борьбу Россия

В России произошла поразительная трансформация от «взять Киев за три дня» до того, чтобы самим выжить. Так, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что сейчас РФ ведет борьбу ща право определять свою судьбу

сегодня, 18:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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В террористической России произошла трансформация от восторженных возгласов о том, что все цели "специальной военной операции" будут достигнуты, Киев "будет взят за три дня" и до того, как бы самим выжить в своей захватнической войне.

Кремлевский диктатор проговорился и назвал, за что ведет борьбу Россия

Владимир Путин

Так, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия сейчас переживает "непростые времена".

"Сегодня мы отстаиваем правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу",
— заявил кремлевский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия, действительно, переживает непростые времена. Она не ожидала, что столкнется с трудностями в Украине. Сейчас Россия несет огромные потери в живой силе. Вооруженные силы Украины утилизируют российских военных пачками.

Кроме того, известно, что в террористической России решили засекретить данные о производстве топлива. Очевидно, что удары по вражеским НПЗ достигают успехов, и в России хотят скрыть эту информацию. Так, Россия засекретила статистику производства бензина после ударов украинских дронов по ее крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам, повлекшим за собой значительное падение производства. По сравнению с концом прошлого года НПЗ сократили производство дизельного топлива почти на 200 тысяч тонн в неделю. В частности, 28 мая министерство энергетики РФ объявило о прекращении предоставления Росстату еженедельных данных о производстве автобензина и дизельного топлива, аргументируя это "сложной геополитической ситуацией". То есть, прогнозы, что в РФ уже осенью будет плохо с энергетикой, начинают оправдываться с опережением графика.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/30/23136709.shtml?updated
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