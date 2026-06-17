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Кремлевский фейк для Минска: зачем РФ придумала «обстрел автобуса с белорусскими детьми»

Подстрекательство белорусов к войне: руководитель ЦПД СНБО отреагировал на бездоказательные обвинения Кремля

17 июня 2026, 17:04
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Недилько Ксения

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины раскрыл настоящие мотивы создания российскими спецслужбами фейка о якобы атаке ВСУ на автобус с белорусскими юными спортсменами в Брянской области. По оценке украинского ведомства, этот вымысел является классической операцией влияния. Она призвана искусственно разжечь антиукраинские настроения среди граждан Беларуси, упорно отказывающихся играть по правилам кремлевской пропаганды.

Кремлевский фейк для Минска: зачем РФ придумала «обстрел автобуса с белорусскими детьми»

Владимир Путин

Глава ЦПД отметил, что Москва пошла на этот шаг из-за очевидного провала предыдущих попыток вовлечь соседний народ в прямую агрессию.

"Российская сторона четко осознала, что белорусское общество абсолютно не желает подыгрывать воинственной и агрессивной риторике Кремля по отношению к нашему государству, — подчеркнул руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, комментируя инцидент. — Именно поэтому они спешно сфабриковали историю о якобы "теракте" против детей на Брянщине".

Украинская сторона отмечает полное отсутствие каких-либо фото- или видеодоказательств с места происшествия, что является нетипичным для реальных инцидентов, но стандартным для закрытых российских провокаций. Даже быстрая и синхронная реакция белорусского МИД, мгновенно подхватившего российские тезисы, лишь подтверждает искусственность и скоординированность этого процесса.

"Эта очередная попытка манипуляции выглядит откровенно жалкой, – подчеркнул Андрей Коваленко, анализируя качество вражеского вброса. — Она включает в себя абсолютно все характерные признаки заранее спланированной и скоординированной информационной атаки, не подкрепленной реальными фактами. Это вполне типичный и привычный почерк русских пропагандистов".

Аналитики ЦПД продолжают отслеживать развитие этой темы в медиапространстве, чтобы своевременно нивелировать угрозы для информационной безопасности Украины и ее партнеров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство иностранных дел Республики Беларусь обнародовало официальное заявление по поводу недавнего инцидента в Брянской области Российской Федерации, где, по утверждениям российской стороны, под удар попал двухэтажный автобус с белорусскими юными спортсменами.



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