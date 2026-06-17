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Недилько Ксения
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины раскрыл настоящие мотивы создания российскими спецслужбами фейка о якобы атаке ВСУ на автобус с белорусскими юными спортсменами в Брянской области. По оценке украинского ведомства, этот вымысел является классической операцией влияния. Она призвана искусственно разжечь антиукраинские настроения среди граждан Беларуси, упорно отказывающихся играть по правилам кремлевской пропаганды.
Владимир Путин
Глава ЦПД отметил, что Москва пошла на этот шаг из-за очевидного провала предыдущих попыток вовлечь соседний народ в прямую агрессию.
Украинская сторона отмечает полное отсутствие каких-либо фото- или видеодоказательств с места происшествия, что является нетипичным для реальных инцидентов, но стандартным для закрытых российских провокаций. Даже быстрая и синхронная реакция белорусского МИД, мгновенно подхватившего российские тезисы, лишь подтверждает искусственность и скоординированность этого процесса.
Аналитики ЦПД продолжают отслеживать развитие этой темы в медиапространстве, чтобы своевременно нивелировать угрозы для информационной безопасности Украины и ее партнеров.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство иностранных дел Республики Беларусь обнародовало официальное заявление по поводу недавнего инцидента в Брянской области Российской Федерации, где, по утверждениям российской стороны, под удар попал двухэтажный автобус с белорусскими юными спортсменами.