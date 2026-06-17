Центр протидії дезінформації при РНБО України розкрив справжні мотиви створення російськими спецслужбами фейку про нібито атаку ЗСУ на автобус із білоруськими юними спортсменами в Брянській області. За оцінкою українського відомства, ця вигадка є класичною операцією впливу. Вона покликана штучно розпалити антиукраїнські настрої серед громадян Білорусі, які вперто відмовляються грати за правилами кремлівської пропаганди.

Володимир Путін

Очільник ЦПД зазначив, що Москва пішла на цей крок через очевидний провал попередніх спроб втягнути сусідній народ у пряму агресію.

"Російська сторона чітко усвідомила, що білоруське суспільство абсолютно не бажає підігрувати войовничій та агресивній риториці Кремля щодо нашої держави, — наголосив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, коментуючи інцидент. — Саме через це вони поспіхом сфабрикували історію про нібито "теракт" проти дітей на Брянщині".

Українська сторона наголошує на повній відсутності будь-яких фото- чи відеодоказів з місця події, що є нетиповим для реальних інцидентів, але стандартним для закритих російських провокацій. Навіть швидка та синхронна реакція білоруського МЗС, яке миттєво підхопило російські тези, лише підтверджує штучність та скоординованість цього процесу.

"Ця чергова спроба маніпуляції виглядає відверто жалюгідною, — підкреслив Андрій Коваленко, аналізуючи якість ворожого вкиду. — Вона містить у собі абсолютно всі характерні ознаки заздалегідь спланованої та скоординованої інформаційної атаки, яка не підкріплена жодними реальними фактами. Це цілком типовий і звичний почерк російських пропагандистів".

Аналітики ЦПД продовжують відстежувати розвиток цієї теми у медіапросторі, щоб вчасно нівелювати загрози для інформаційної безпеки України та її партнерів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь оприлюднило офіційну заяву щодо нещодавнього інциденту в Брянській області Російської Федерації, де, за твердженнями російської сторони, під удар потрапив двоповерховий автобус із білоруськими юними спортсменами.



