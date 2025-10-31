Российский политический и государственный деятель, предприниматель и шахматный функционер Кирсан Илюмжинов сделал подарок Папе Римскому Льву XIV. Илюмжинов, имеющий тесные связи с Кремлем, только в 2025 году лишился американских санкций за содействие президента США Дональда Трампа.

Кирсан Илюмжинов (фото из открытых источников)

Как сообщает ТАСС, Папа Римский с благодарностью принял подарок. Илюмжинов вручил ему буддийский танк и янтарные шахматы, изготовленные в Дагестане, а также выразил слова дружбы в адрес Ватикана.

"Я поддерживаю дружеские отношения с Ватиканом еще с 1995 года, когда стал президентом FIDE. Иоанн Павел II был одним из первых, кто поздравил меня с избранием. На этот раз я передал Папе Льву XIV буддийский танк и особый шахматный набор, созданный кубачинскими мастерами Дагестана. Это подарок от почетного президента шахматной федерации Дагестана Магомеда Шариповича Алиева. Фигуры сделаны из янтаря. Знаю, что Папа увлекается шахматами. В Ватикане ценят, уважают и признают эту игру", — сказал Кирсан Илюмжинов.

После упразднения американских санкций Илюмжинов планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента FIDE. Он заявил о намерении вернуть флаг и гимн Российской Федерации на международные шахматные турниры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что, несмотря на постоянные призывы Святого Престола к миру, миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией пока маловероятна. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью американскому католическому изданию Crux сделал глава Католической церкви Папа Римский Лев XIV.

В разговоре с представителями масс-медиа Папа Лев XIV провел четкую границу между двумя понятиями: "голос Святого Престола, призывающего к миру, и роль посредника".



Папа Римский подчеркнул, что Святой Престол с самого начала полномасштабного вторжения прилагает значительные усилия для сохранения позиции нейтралитета.