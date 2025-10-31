Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российский политический и государственный деятель, предприниматель и шахматный функционер Кирсан Илюмжинов сделал подарок Папе Римскому Льву XIV. Илюмжинов, имеющий тесные связи с Кремлем, только в 2025 году лишился американских санкций за содействие президента США Дональда Трампа.
Кирсан Илюмжинов (фото из открытых источников)
Как сообщает ТАСС, Папа Римский с благодарностью принял подарок. Илюмжинов вручил ему буддийский танк и янтарные шахматы, изготовленные в Дагестане, а также выразил слова дружбы в адрес Ватикана.
После упразднения американских санкций Илюмжинов планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента FIDE. Он заявил о намерении вернуть флаг и гимн Российской Федерации на международные шахматные турниры.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что, несмотря на постоянные призывы Святого Престола к миру, миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией пока маловероятна. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью американскому католическому изданию Crux сделал глава Католической церкви Папа Римский Лев XIV.
В разговоре с представителями масс-медиа Папа Лев XIV провел четкую границу между двумя понятиями: "голос Святого Престола, призывающего к миру, и роль посредника".