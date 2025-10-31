Кремлівський олігарх зробив Папі Римському подарунок (ФОТО)

Російський політичний і державний діяч, підприємець та шаховий функціонер Кірсан Ілюмжинов зробив подарунок Папі Римському Леву XIV. Ілюмжинов, який має тісні зв’язки з Кремлем, лише у 2025 році позбувся американських санкцій за сприяння президента США Дональда Трампа.

Кірсан Ілюмжинов (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє ТАСС, Папа Римський із вдячністю прийняв подарунок. Ілюмжинов вручив йому буддійську танку та янтарні шахи, виготовлені в Дагестані, а також висловив слова дружби на адресу Ватикану.

"Я підтримую дружні стосунки з Ватиканом ще з 1995 року, коли став президентом FIDE. Іоанн Павло II був одним із перших, хто привітав мене з обранням. Цього разу я передав Папі Леву XIV буддійську танку та особливий шаховий набір, створений кубачинськими майстрами Дагестану. Це подарунок від почесного президента шахової федерації Дагестану Магомеда Шариповича Алієва. Фігури зроблені з бурштину. Знаю, що Папа захоплюється шахами. У Ватикані цінують, поважають і визнають цю гру", — сказав Кірсан Ілюмжинов.

Після скасування американських санкцій Ілюмжинов планує висунути свою кандидатуру на посаду президента FIDE. Він заявив про намір повернути прапор і гімн Російської Федерації на міжнародні шахові турніри.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що незважаючи на постійні заклики Святого Престолу до миру, місія Ватикану як прямого посередника у війні між Україною та Росією поки що малоймовірна. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю американському католицькому виданню Crux зробив глава Католицької церкви Папа Римський Лев XIV.

У розмові з представниками мас-медіа Папа Лев XIV провів чіткий кордон між двома поняттями: "голос Святого Престолу, що закликає до миру, та роль посередника".



Папа Римський підкреслив, що Святий Престол від початку повномасштабного вторгнення докладає значних зусиль для збереження позиції нейтралітету.