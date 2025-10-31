Кремлівський олігарх зробив Папі Римському подарунок (ФОТО)

Рубрики
Лиля Воробьева
Російський політичний і державний діяч, підприємець та шаховий функціонер Кірсан Ілюмжинов зробив подарунок Папі Римському Леву XIV. Ілюмжинов, який має тісні зв’язки з Кремлем, лише у 2025 році позбувся американських санкцій за сприяння президента США Дональда Трампа.
Кірсан Ілюмжинов (фото з відкритих джерел)
Як повідомляє ТАСС, Папа Римський із вдячністю прийняв подарунок. Ілюмжинов вручив йому буддійську танку та янтарні шахи, виготовлені в Дагестані, а також висловив слова дружби на адресу Ватикану.
Після скасування американських санкцій Ілюмжинов планує висунути свою кандидатуру на посаду президента FIDE. Він заявив про намір повернути прапор і гімн Російської Федерації на міжнародні шахові турніри.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що незважаючи на постійні заклики Святого Престолу до миру, місія Ватикану як прямого посередника у війні між Україною та Росією поки що малоймовірна. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю американському католицькому виданню Crux зробив глава Католицької церкви Папа Римський Лев XIV.
У розмові з представниками мас-медіа Папа Лев XIV провів чіткий кордон між двома поняттями: "голос Святого Престолу, що закликає до миру, та роль посередника".