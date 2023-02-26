Кремлевский пропагандист полностью оглох: что известного о его состоянии (ВИДЕО)

Еще один представитель российского пропагандистского фронта Борис Корчевников, открыто выступающий за полномасштабную войну в Украине и оправдывающий захватчиков, полностью глух.

Борис Корчевников (фото из открытых источников)

Опальная артистка Яна Поплавская обнародовала видео с Корчевниковым и сообщила о его секрете. Оказывается, телезвезда чувствует себя плохо. Но он таки поехал на "фестиваль", который в прошлую пятницу устроили в России, и который посвящен годовщине полномасштабной войны на Украине.

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Борис Корчевников совсем не слышит собеседников. Он только общается с ними через посредство своего телефона. Человек говорит слова, а специальное приложение транслирует их как текст.

Еще пропагандист плохо произносит слова. Но и в этой ситуации он продолжает поддерживать и расхваливать кремлевский режим. И в этот раз он тоже выступал на сцене так называемого "фестиваля".

Несколько лет тому назад Борис Корчевников перенес сложную операцию. Ему удалили опухоль в мозгу. По этой причине у российского ведущего начали усложняться проблемы со слухом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пропагандист Корчевников расплакался на фоне иконостаса из-за уклонения россиян от мобилизации. Известный российский пропагандист Борис Корчевников, более известный как исполнитель одной из ключевых ролей в сериале "Кадеты", разрыдался в прямом эфире одной из программ. Причина таких безудержных эмоций актера слишком пассивное отношение большинства россиян к мобилизации. В результате на эмоциях Корчевников назвал тех, кто не готов отдать свою жизнь за Россию, "тлином" и "мусором". Интересно, что такой спич актер произнес, находясь не военной формы где-нибудь на фронте или в учебном центре, а в теплой избе, где за его спиной виден большой иконостас.



