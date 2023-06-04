Кремлевский режиссер Михалков снова при смерти: что известно о его состоянии

Российская знаменитость, кинорежиссер Никита Михалков, поддерживающий кровавый режим Путина, попал в больницу в пятницу, 2 июня. Российские медиа информируют, что Михалкова отвезли в одну из московских клиник, потому что он постоянно жаловался на боль в сердце и одышку.

Никита Михалков (фото из открытых источников)

При этом у кинорежиссера уже немало времени имеются проблемы с сердцем. Сразу после нового года его уже спасали, потому что подозревали коронавирус. К болям в легких добавились еще повышенное давление и боль в сердце. Состояние художника было тяжелым.

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К слову, режиссер и продюсер из РФ наиболее влиятельный в области российской кинематографии. Никита Михалков владеет несколькими престижными наградами за отснятые фильмы, в частности, имеет Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за свой кинофильм "Утомленные солнцем", которую он получил в 1994 году.

Также российский художник является активным общественным деятелем, одобряет кровавую политику Кремля и продолжение так называемой "спецоперации".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Пугачева критикует Михалкова из-за войны. Известная российская певица времен СССР Алла Пугачева опубликовала в Instagram пост о режиссере Никите Михалкове. Пугачева опубликовала фрагмент финальной сцены фильма Михалкова "Раба любви", в которой герой говорит: "Господа. Господа, вы звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты". Советская и российская певица также оставила подпись к видео. В нем Алла Пугачева хвалит фильм, называет Михалкова отличным режиссером, а затем задает риторический вопрос – куда пропал этот замечательный человек? После начала вторжения Российской Федерации на территорию Украины эстрадная певица Алла Пугачева и ее муж российский комик Максим Галкин переехали в Израиль. Это решение было принято из-за позиции Галкина, который неоднократно критиковал российские власти за нападение на Украину.