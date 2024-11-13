Кремлю не по себе от заявлений Польши по Украине: чего испугалась Москва

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Кравцев Сергей
Путинский режим угрожает странам НАТО "паритетными" мерами из-за заявлений Польши о возможности сбивать российские ракеты над Украиной. Как передает портал "Комментарии", соответствующую информацию сегодня на брифинге озвучил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
В частности, он заявил, что размещение американской системы противоракетной обороны в Польше, можно рассматривать как расширение военной инфраструктуры США, направленное на ограничение стратегического потенциала Кремля. В ответ на этот шаг, как утверждает пресс-секретарь Путина, Россия предпримет меры для поддержания "баланса и стратегического равенства".
Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков заявил о том, что динамика так называемой "специальной военной операции" якобы очень высокая.
По его словам, в ходе боевых действий российские военные, якобы "очень бережно" относятся к мирному населению в Украине.
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