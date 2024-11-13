Кремлю не по себе от заявлений Польши по Украине: чего испугалась Москва

Путинский режим угрожает странам НАТО "паритетными" мерами из-за заявлений Польши о возможности сбивать российские ракеты над Украиной. Как передает портал "Комментарии", соответствующую информацию сегодня на брифинге озвучил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

В частности, он заявил, что размещение американской системы противоракетной обороны в Польше, можно рассматривать как расширение военной инфраструктуры США, направленное на ограничение стратегического потенциала Кремля. В ответ на этот шаг, как утверждает пресс-секретарь Путина, Россия предпримет меры для поддержания "баланса и стратегического равенства".

"Размещение комплекса ПРО в Польше — это продвижение военной инфраструктуры США к РФ, попытка сдержать ее потенциал. Размещение комплекса ПРО в Польше ведет к принятию соответствующих мер Россией для обеспечения паритета", — высказался Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков заявил о том, что динамика так называемой "специальной военной операции" якобы очень высокая.

"Динамика "специальной военной операции" весьма высокая. Она продолжается полным ходом", — сказал он.

По его словам, в ходе боевых действий российские военные, якобы "очень бережно" относятся к мирному населению в Украине.

"В ходе выполнения "специальной военной операции" российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению в отличие от войск киевского режима. Удары наносятся только по военным целям. Эта практика продолжается", — отметил он, комментируя заявления украинских властей о росте жертв среди гражданского населения.



