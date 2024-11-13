Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что динамика так называемой "специальной военной операции" якобы очень высокая.

Дмитрий Песков

"Динамика "специальной военной операции" весьма высокая. Она продолжается полным ходом", — сказал он.

По его словам, в ходе боевых действий российские военные, якобы "очень бережно" относятся к мирному населению в Украине.

"В ходе выполнения "специальной военной операции" российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению в отличие от войск киевского режима. Удары наносятся только по военным целям. Эта практика продолжается", — отметил он, комментируя заявления украинских властей о росте жертв среди гражданского населения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия продолжает вести "специальную военную операцию", так как стремится выполнить все своих поставленные целей. В то же время он добавил, что применение каких бы то ни было западных вооружений якобы не смогут изменить динамику на фронте. Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в последние месяцы президентства Джо Байдена якобы попытаются убедить американского лидера дать разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ.

Также "Комментарии" рассказывали, что Зеленский отреагировал на комбинированный удар России по украинским городам, произошедший утром 13 ноября. По словам президента, благодаря своевременно поставленным средствам ПВО украинские силы смогли отразить российскую атаку.



