Кремлю передали тревожный сигнал: эксперт раскрыл, что может ждать Путина

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Кречмаровская Наталия
Вашингтон мог передать российским силовикам сигнал – ситуация для Кремля может измениться не только из-за экономического давления.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, при контактах американской стороны с представителями российских спецслужб могли звучать намеки на возможность устранения лидера РФ Владимира Путина.
Загородний отметил, что одной из ключевых тем таких переговоров во время визита главы ЦРУ Редклиффа в Москву могла быть угроза экономического коллапса России по сценарию СССР. Он считает, что Вашингтон больше беспокоит не судьба самой России, а возможные последствия ее распада. Эксперт отметил, что Рэдклифф не политик, ему не нужно условно нравиться избирателям, он может говорить прямо очень неприятные вещи.
По словам эксперта, российской стороне могли прямо показать: продолжение войны ведет к дальнейшему экономическому удару. В то же время, отметил, США могли дать понять, что у Москвы есть варианты для изменения ситуации, если прекратит войну.
Что интереснее – во время контактов спецслужб могли звучать косвенные сигналы о возможности его устранения, отметил эксперт.
В то же время, Загородний подчеркнул: даже устранение Путина не будет означать автоматического урегулирования ситуации в России. По его мнению, смена руководителя может сопровождаться серьезной внутренней дестабилизацией и даже гражданским конфликтом.
При этом эксперт заметил, что Украине подходит любой сценарий.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский может сделать с Путиным при встрече.