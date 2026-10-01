Кремлю передали тревожный сигнал: эксперт раскрыл, что может ждать Путина

Вашингтон мог передать российским силовикам сигнал – ситуация для Кремля может измениться не только из-за экономического давления.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, при контактах американской стороны с представителями российских спецслужб могли звучать намеки на возможность устранения лидера РФ Владимира Путина.

Загородний отметил, что одной из ключевых тем таких переговоров во время визита главы ЦРУ Редклиффа в Москву могла быть угроза экономического коллапса России по сценарию СССР. Он считает, что Вашингтон больше беспокоит не судьба самой России, а возможные последствия ее распада. Эксперт отметил, что Рэдклифф не политик, ему не нужно условно нравиться избирателям, он может говорить прямо очень неприятные вещи.

По словам эксперта, российской стороне могли прямо показать: продолжение войны ведет к дальнейшему экономическому удару. В то же время, отметил, США могли дать понять, что у Москвы есть варианты для изменения ситуации, если прекратит войну.

Что интереснее – во время контактов спецслужб могли звучать косвенные сигналы о возможности его устранения, отметил эксперт.

"Был намек, что можем помочь что-то сделать с Путиным. Это не открыто говорилось, да, но я думаю, что подразумевалось. Или, может, например, такие намеки вообще по линии спецслужб. К примеру, вывести семью, допустим, Бортникова или другой спецслужбы за границу, чтобы их никто не трогал, чтобы они все сделали, все, что нужно”, — заявил эксперт.

В то же время, Загородний подчеркнул: даже устранение Путина не будет означать автоматического урегулирования ситуации в России. По его мнению, смена руководителя может сопровождаться серьезной внутренней дестабилизацией и даже гражданским конфликтом.

"Если американцы будут убирать Путина руками, там Бортникова, все остальное, ну это все равно будет катастрофа в России, потому что это путь в гражданскую войну", — сказал Загородний.

При этом эксперт заметил, что Украине подходит любой сценарий.

"Дестабилизация России и начало там хорошей гражданской войны — мы только за. Мы будем поддерживать, мы будем болеть за все существующие команды. Пусть ликвидируют. Главное, что мы за мир", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский может сделать с Путиным при встрече.