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Кремлю уже не хватает долларов: у Путина озвучили США предложение по экспорту нефти

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами до 100%, если они откажутся от американской валюты или создадут ей альтернативу.

24 февраля 2025, 13:30
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Клименко Елена

Замминистра иностранных дел страны-агрессора России Сергей Рябков заявил, что Москва может рассмотреть возможность возврата к расчетам в долларах на рынке нефти, несмотря на то, что страна в значительной степени адаптировалась к санкциям. По его словам, главным условием этого является интерес со стороны США.

Кремлю уже не хватает долларов: у Путина озвучили США предложение по экспорту нефти

Экспорт нефти. Фото: из открытых источников

Рябков отметил, что традиционно расчеты на рынке нефти осуществляются в долларах, и Россия готова вести переговоры по этому поводу, если американцы проявят "некий интерес".

Важно отметить, что весной 2024 года вице-премьер-министр России Александр Новак сообщил, что Россия продает около 40% своей нефти и газа за рубли, еще 40% — за китайские юани, а остальные 20% — за другие валюты, включая доллар США.

Кроме того, он отметил, что если есть возможность продолжить сделки в долларах, Россия не будет против. Рябков подчеркнул, что Москва не намерена отменять санкции, а в текущих условиях невозможно утверждать, что диалог с США не может продвигаться вперед.

Напомним, что президент США Дональд Трамп активно критикует любые попытки отказа от доллара. К примеру, он пригрозил странам БРИКС пошлинами до 100%, если они откажутся от американской валюты или создадут альтернативу ей.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз за год потратил больше денег на российскую нефть и газ, чем на финансовую помощь Украине, сообщает The Guardian. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), в 2024 году, на третий год войны, ЕС закупил российское топливо на сумму 21,9 миллиарда евро, несмотря на усилия снизить зависимость от российских энергоресурсов.



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Источник: https://financy.24tv.ua/eksport-nafti-rf-putina-zrobili-vazhlivu-zayavu-pro-dolari-rinok_n2760544
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