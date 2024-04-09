Крепче, чем во времена холодной войны. Лавров заявил о «беспрецедентном» сотрудничестве с КНР

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Ткачик Олеся
Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И заявил о том, что отношения России и Китая благодаря их лидерам вышли на "беспрецедентный уровень".
Сергей Лавров
По его словам, это стратегическое партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, которые затрагивают коренные интересы стран.
По словам главы МИД страны-агрессора, близость или совпадение подходов РФ и КНР к решению ключевых проблем современности закладывают основу для укрепления стратегической координации на мировой арене.
По его словам, он с Ван И много времени уделили координации усилий на международной арене, поскольку их видение применение подходов к разрешению проблем совпадают.
При этом Лавров опять вспомнил китайский "мирный план" относительно урегулирования военного конфликта в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США обеспокоены усилением сотрудничества Китая с РФ. Там отмечают, что Пекин начал больше помогать агрессору в военно-промышленной сфере. Кроме того, известно, что Россия будет использовать визит Лаврова в Китай с пропагандисткой целью.
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