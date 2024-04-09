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Крепче, чем во времена холодной войны. Лавров заявил о «беспрецедентном» сотрудничестве с КНР

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил о «беспрецедентном» сотрудничестве с Китаем. По его словам, он обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И в том числе международные проблемы

сегодня, 12:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И заявил о том, что отношения России и Китая благодаря их лидерам вышли на "беспрецедентный уровень".

Крепче, чем во времена холодной войны. Лавров заявил о «беспрецедентном» сотрудничестве с КНР

Сергей Лавров

По его словам, это стратегическое партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, которые затрагивают коренные интересы стран.

"И сотрудничество превосходит, как уже не раз наши лидеры констатировали, военно-политические союзы времен холодной войны, не направлено против какой-либо третьей стороны"
, — отметил министр.

По словам главы МИД страны-агрессора, близость или совпадение подходов РФ и КНР к решению ключевых проблем современности закладывают основу для укрепления стратегической координации на мировой арене.

"Взаимодействие в международных делах позволяет нам эффективно решать общие задачи как на внутреннем контуре, так и на внешнем"
, — подчеркнул он.

По его словам, он с Ван И много времени уделили координации усилий на международной арене, поскольку их видение применение подходов к разрешению проблем совпадают.

При этом Лавров опять вспомнил китайский "мирный план" относительно урегулирования военного конфликта в Украине.

"Известные 12 пунктов, которые Китай выдвинул в прошлом году, четко совершенно формулируют необходимость, во-первых, формулировать первопричины этого конфликта, и, во-вторых, в усилиях по урегулированию добиваться устранения этих причин, прежде всего, в контексте обеспечения равной и неделимой безопасности, в том числе в Европе, но и в целом в мире"
, — заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США обеспокоены усилением сотрудничества Китая с РФ. Там отмечают, что Пекин начал больше помогать агрессору в военно-промышленной сфере. Кроме того, известно, что Россия будет использовать визит Лаврова в Китай с пропагандисткой целью.




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Источник: https://www.interfax.ru/world/954813
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