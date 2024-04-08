Лавров поехал на поклон в Китай. Чего РФ хочет от Пекина и получит ли желаемое

Как отметил Игорь Рейтерович, Россия всегда хочет получить больше, чем ей могут дать и ожидания от визита в Кремле на самом деле завышены.

Сергей Лавров

По его мнению, РФ и Китай будут обсуждать усиление экономического сотрудничества и увеличение товарооборота между странами. Также не исключено, что будет поднята тема захода китайских компаний на российский рынок. Как считает эксперт, Пекин просто максимально использует ситуацию, чтобы получить как можно больше от России при сложившихся обстоятельствах.

В то же время страна-агрессор будет использовать визит Лаврова в пропагандистских целях, чтобы доказать простым россиянам, что на их страну якобы санкции не действуют.

При этом Рейтерович признает, что Пекин предоставляет Кремлю определенные услуги в военно-технической сфере. По его мнению, КНР делает это для того, чтобы привязать к себе Россию, и она была у Пекина "на коротком поводке".

Впрочем, по мнению эксперта, Китай не будет оказывать России более существенную военную помощь и не будет передавать вооружение. Дело в том, что Пекин не заинтересован в том, чтобы ссориться с Западом, с которым у него товарооборот в разы больше, чем со страной-агрессором. При этом Рейтерович отметил, что Китай будет что-то давать как помощь РФ и Россия вынуждена будет довольствоваться этими крошками и делать демонстративный вид, что у нее все прекрасно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Китай наращивает помощь России в военной сфере и это беспокоит Запад. Впрочем, эксперты полагают , что Пекин не будет передавать оружие России, поскольку не хочет потерять западные рынки сбыта.