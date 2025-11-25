Паника в России: ПВО РФ попало в жилой дом при отражении атаки дронов (ВИДЕО)

В ночь на 25 ноября в Краснодарском крае РФ раздались взрывы, когда регион подвергся атаке беспилотников. В ходе работы российской противовоздушной обороны произошла очередная "самоатака". Ракета ПВО попала в жилой дом в Геленджике, повлекшие серьезные разрушения.

Взрыв после попадания ПВО РФ в здание.

На распространившемся в соцсетях видео видно, что российские силы ПВО открыли огонь по дронам, атаковавшим Геленджик и Новороссийск в Краснодарском крае. В момент перехвата одна из ракет сбилась с курса и ударила по многоэтажке.

Перед инцидентом мэр Геленджика Алексей Богодистов предупреждал об угрозе городу:

"На территории Геленджика звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников. Просьба сохранять спокойствие", — писал чиновник в социальных сетях.

Также появилось другое видео с неудачной работой российских ПВО.

После этого работу местного аэропорта было ограничено, а российские СМИ сообщили о взрывах также в Новороссийске, Туапсе, Анапе и Краснодаре.

Эти атаки происходят на фоне системной работы Сил обороны Украины, целенаправленно бьющих по военно-экономической инфраструктуре Кремля. Недавно украинские силы поразили объекты Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области, одного из ключевых производителей горючего для российской авиации. Уничтожение или повреждение таких мощностей затрудняет логистику горючего и боеприпасов для оккупационной армии, снижая ее возможности на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему заметно уменьшилось количество атак Украины с воздуха.

Также "Комментарии" писали о серии мощных взрывов всколыхнуло сразу несколько российских городов. Горит Сызранский НПЗ, в Саратове работает ПВО.