Паніка в Росії: ППО РФ влучило у житловий будинок під час відбиття атаки дронів (ВІДЕО)

У ніч на 25 листопада в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи, коли регіон зазнав атаки безпілотників. Під час роботи російської протиповітряної оборони сталася чергова "самоатака". Ракета ППО влучила у житловий будинок у Геленджику, спричинивши серйозні руйнування.

Вибух після влучання ППО РФ у будинок.

На відео, яке поширилося у соцмережах видно, що російські сили ППО відкрили вогонь по дронах, що атакували Геленджик і Новоросійськ у Краснодарському краї. У момент перехоплення одна з ракет збилася з курсу та вдарила по багатоповерхівці.

Перед інцидентом мер Геленджика Олексій Богодистів попереджав про загрозу місту:

"На території Геленджика звучить сирена – сигнал "Увага всім". Атака безпілотників. Прохання зберігати спокій", — писав чиновник у соціальних мережах.

Також з’явилося інше відео з невдалою роботою російських ППО.

Після цього роботу місцевого аеропорту обмежили, а російські ЗМІ повідомили про вибухи також у Новоросійську, Туапсе, Анапі та Краснодарі.

Ці атаки відбуваються на тлі системної роботи Сил оборони України, які цілеспрямовано б’ють по військово-економічній інфраструктурі Кремля. Нещодавно українські сили вразили об’єкти Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області, одного з ключових виробників пального для російської авіації. Знищення або пошкодження таких потужностей ускладнює логістику пального та боєприпасів для окупаційної армії, знижуючи її можливості на фронті.

