Экономический кризис в России, вызванный резким падением курса рубля, задел и продуктовый рынок. В супермаркетах массово переписывают ценники, пытаясь адаптироваться к стремительному росту стоимости товаров.

Падение рубля

Аналитики EastFruit отмечают, что местные производители, имея ограниченные запасы продукции, прогнозируют дальнейший рост цен. Однако объемы этих запасов незначительны из-за плохого урожая, а качество овощей оставляет желать лучшего. В результате полки магазинов заполнены преимущественно импортной продукцией.

Больше всего проблем у торговцев, которые занимаются прямым импортом. Из-за нового курса валют их выручка не всегда покрывает расходы на закупку долларов. Многие поставщики уже отказываются продавать фрукты и овощи по ранее согласованным ценам.

В то же время спрос на продукты в России падает, поскольку потребители направляют средства на приобретение бытовой техники, автомобилей и других дорогостоящих товаров, пытаясь избежать потерь из-за обесценивания рубля.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на импортные товары вырастут в среднем на 15–20%, если курс рубля стабилизируется. Местная продукция также подорожает – не менее чем на 10–15%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что эффект от последних экономических шагов Кремля, в частности, введение санкций на валютные операции и "ядерных" заявлений уже ощутил российский рубль. Курс доллара и евро в России достиг рекордно низких значений, а глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сталкивается с необходимостью принять сложные решения. Нынешний курс доллара в РФ является самым плохим с марта 2022 года. На 27 ноября официальный курс Центробанка установлен на уровне 103,79 рубля за доллар, а евро – 108,87 рубля. Китайский юань торгуется на уровне 14,20 рублей.



