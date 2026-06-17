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Кризис окончательно довел до ручки: РФ впервые начала импортировать бензин

Это нетипичное решение для государства, входящего в число ведущих мировых экспортеров нефти и нефтепродуктов.

17 июня 2026, 18:10
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Клименко Елена

Россия готовится впервые за длительное время приступить к импорту бензина морским путем уже в этом месяце, пытаясь стабилизировать внутренний рынок горючего на фоне дефицита. Причиной нехватки стали массированные атаки украинских беспилотников на объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Кризис окончательно довел до ручки: РФ впервые начала импортировать бензин

Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, такой шаг нетипичен для страны, традиционно входящей в число крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов в мире. По информации источников агентства, в июне ожидается прибытие партий горючего из азиатского направления через российские морские порты.

Ситуация на топливном рынке РФ изменилась после длительных ударов дронов по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и хранилищам горючего. По данным медиа, среди пораженных объектов были крупные предприятия, в частности Танеко и Московский НПЗ, где временно останавливали переработку нефти.

Проблемы со снабжением уже фиксировались примерно в десяти регионах России. Официально недостаток признавали в оккупированном Крыму и в отдельных регионах Сибири. На этом фоне правительство РФ ввело временный запрет экспорта бензина для производителей до конца июля, чтобы направить максимальные объемы на внутренний рынок в период сезонного роста спроса.

Для частичного покрытия дефицита Россия также увеличила закупки у Беларуси и пыталась получать дополнительные объемы из Казахстана. В то же время эксперты отмечают, что у этих стран нет достаточных резервов, чтобы существенно повлиять на ситуацию в случае ее ухудшения.

Аналитики Reuters считают, что морской импорт может иметь лишь временный эффект, поскольку ограничивается логистикой, стоимостью транспортировки и рыночными ценами. Для сравнения, в прошлом году Россия экспортировала около 5 млн. тонн бензина, что эквивалентно примерно 117 тыс. баррелей в сутки.

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