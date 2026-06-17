Більше не бензоколонка: РФ екстрено імпортує бензин через хаос після атак ЗСУ

Росія готується вперше за тривалий час розпочати імпорт бензину морським шляхом уже цього місяця, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок пального на тлі дефіциту. Причиною нестачі стали масовані атаки українських безпілотників на об’єкти нафтопереробної інфраструктури.

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Як повідомляє Reuters, такий крок є нетиповим для країни, яка традиційно входить до числа найбільших експортерів нафти та нафтопродуктів у світі. За інформацією джерел агентства, у червні очікується прибуття партій пального з азійського напрямку через російські морські порти.

Ситуація на паливному ринку РФ змінилася після тривалих ударів дронів по нафтопереробних заводах, трубопроводах і сховищах пального. За даними медіа, серед уражених об’єктів були великі підприємства, зокрема "Танеко" та Московський НПЗ, де тимчасово зупиняли переробку нафти.

Проблеми з постачанням уже фіксувалися приблизно у десяти регіонах Росії. Офіційно нестачу визнавали в окупованому Криму та окремих регіонах Сибіру. На цьому тлі уряд РФ запровадив тимчасову заборону експорту бензину для виробників до кінця липня, щоб спрямувати максимальні обсяги на внутрішній ринок у період сезонного зростання попиту.

Для часткового покриття дефіциту Росія також збільшила закупівлі в Білорусі та намагалася отримувати додаткові обсяги з Казахстану. Водночас експерти зазначають, що ці країни не мають достатніх резервів, щоб суттєво вплинути на ситуацію у разі її погіршення.

Аналітики Reuters вважають, що морський імпорт може мати лише тимчасовий ефект, оскільки його обмежують логістика, вартість транспортування та ринкові ціни. Для порівняння, минулого року Росія експортувала близько 5 млн тонн бензину, що еквівалентно приблизно 117 тис. барелів на добу.

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