Кризис с заправками уже докатился до Москвы: что происходит в РФ
НОВОСТИ

Кризис с заправками уже докатился до Москвы: что происходит в РФ

В РФ массово закрываются заправки

26 сентября 2025, 13:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В России АЗС массово прекращают работу. Причиной такой динамики является падение объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте Службы внешней разведки Украины.

Кризис с заправками уже докатился до Москвы: что происходит в РФ

Топливный кризис в РФ. Фото: из открытых источников

Известно, что в течение двух месяцев количество автозаправочных станций в РФ сократилось на 360 объектов, или на 2,6 %. Согласно статистике, каждая пятидесятая АЗС России перестала продавать бензин.

Больше всего ухудшились дела в независимых заправок – их количество уменьшилось на 4,1 %, тогда как среди АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, падение составило лишь 0,8 %.

"Некоторые сети, продолжающие работать в условиях локального дефицита топлива, вынуждены были ввести ограничения на отпуск бензина в 10-20 л на посетителя или временно продавать только дизель", — говорится в сообщении разведки.

Наибольшие трудности фиксируются в Южном федеральном округе, где прекратили торговлю топливом более 220 заправок, или 14,2 % их общего количества в регионе. В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области количество заправок уменьшилось на 12-14 %.

Интересно, что, если раньше жители таких больших городов РФ, как Москва и Санкт-Петербург, не ощущали на себе последствия топливного кризиса, то теперь он дошел и до российской столицы, а также до Московской и Ленинградской областей. В Москве "Лукойл" на отдельных заправках запретил продавать бензин в канистрах.

Впрочем, самая острая ситуация с топливом наблюдается во временно оккупированном Крыму и Севастополе, где около половины автозаправочных станций прекратили продажу бензина.

В Службе внешней разведки прогнозируют, что дефицит топлива в России будет углубляться, ведь большинство нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз сконцентрированы в западной части РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — снова в яблочко: какой важный объект поражен в РФ этой ночью.




Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/u-rosii-masovo-zakryvayutsya-azs
