Криза із заправками вже докотилася до Москви: що відбувається в РФ

Кравцев Сергей
У Росії її АЗС масово припиняють роботу. Причиною такої динаміки є падіння обсягів виробництва на нафтопереробних заводах. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться на сайті Служби зовнішньої розвідки України.
Паливна криза у РФ. Фото: із відкритих джерел
Відомо, що протягом двох місяців кількість автозаправних станцій у РФ скоротилася на 360 об'єктів, або на 2,6%. За статистикою, кожна п'ятдесята АЗС Росії перестала продавати бензин.
Найбільше погіршилися справи у незалежних заправок – їхня кількість зменшилася на 4,1 %, тоді як серед АЗС, що належать вертикально інтегрованим нафтовим компаніям, падіння становило лише 0,8 %.
Найбільші труднощі фіксуються у Південному федеральному окрузі, де припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, або 14,2% їх загальної кількості у регіоні. У Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області кількість заправок зменшилася на 12-14%.
Цікаво, що якщо раніше жителі таких великих міст РФ, як Москва і Санкт-Петербург, не відчували на собі наслідки паливної кризи, то тепер вона дійшла і до російської столиці, а також до Московської та Ленінградської областей. У Москві "Лукойл" на окремих заправках заборонив продавати бензин у каністрах.
Втім, найгостріша ситуація з паливом спостерігається у тимчасово окупованому Криму та Севастополі, де близько половини автозаправних станцій припинили продаж бензину.
У Службі зовнішньої розвідки прогнозують, що дефіцит палива в Росії поглиблюватиметься, адже більшість нафтопереробних заводів та нафтобаз сконцентровані у західній частині РФ.
