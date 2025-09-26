logo_ukra

BTC/USD

109602

ETH/USD

3915.24

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Криза із заправками вже докотилася до Москви: що відбувається в РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Криза із заправками вже докотилася до Москви: що відбувається в РФ

У РФ масово закриваються заправки

26 вересня 2025, 13:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Росії її АЗС масово припиняють роботу. Причиною такої динаміки є падіння обсягів виробництва на нафтопереробних заводах. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться на сайті Служби зовнішньої розвідки України.

Криза із заправками вже докотилася до Москви: що відбувається в РФ

Паливна криза у РФ. Фото: із відкритих джерел

Відомо, що протягом двох місяців кількість автозаправних станцій у РФ скоротилася на 360 об'єктів, або на 2,6%. За статистикою, кожна п'ятдесята АЗС Росії перестала продавати бензин.

Найбільше погіршилися справи у незалежних заправок – їхня кількість зменшилася на 4,1 %, тоді як серед АЗС, що належать вертикально інтегрованим нафтовим компаніям, падіння становило лише 0,8 %.

"Деякі мережі, які продовжують працювати в умовах локального дефіциту палива, змушені були запровадити обмеження на відпустку бензину в 10-20 л на відвідувача або тимчасово продавати лише дизель", — йдеться у повідомленні розвідки.

Найбільші труднощі фіксуються у Південному федеральному окрузі, де припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, або 14,2% їх загальної кількості у регіоні. У Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області кількість заправок зменшилася на 12-14%.

Цікаво, що якщо раніше жителі таких великих міст РФ, як Москва і Санкт-Петербург, не відчували на собі наслідки паливної кризи, то тепер вона дійшла і до російської столиці, а також до Московської та Ленінградської областей. У Москві "Лукойл" на окремих заправках заборонив продавати бензин у каністрах.

Втім, найгостріша ситуація з паливом спостерігається у тимчасово окупованому Криму та Севастополі, де близько половини автозаправних станцій припинили продаж бензину.

У Службі зовнішньої розвідки прогнозують, що дефіцит палива в Росії поглиблюватиметься, адже більшість нафтопереробних заводів та нафтобаз сконцентровані у західній частині РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — знову в яблучко: який важливий об'єкт вражений в РФ цієї ночі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/u-rosii-masovo-zakryvayutsya-azs
Теги:

Новини

Всі новини