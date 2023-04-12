Крупнейший банк Германии окончательно покидает Россию

Надежды на то, что массовые западные санкции, которые были введены против России за полномасштабное вторжение в Украину, будут сняты, не оправдались. В итоге, немецкий "Deutsche Bank" закрывает свои центры разработки программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщает "Financial Times", таким образом крупнейший кредитор Германии прекращает двадцатилетнюю зависимость от российской IT-экспертизы.

Deutsche Bank. Фото: DW

Как говорится в материале, "Deutsche Bank" еще не принял официального решения о полном закрытии своих IT-операций в России, но, по словам сотрудников, этот шаг считается завершенным делом.

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В середине марта 2022 года "Deutsche Bank" прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля. Фактически счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. Решение коснулось многих крупных кредитных организаций.

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