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Крупнейший банк Германии окончательно покидает Россию

Крупнейший кредитор Германии Deutsche Bank прекращает двадцатилетнюю зависимость от российской IT-экспертизы

сегодня, 12:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Надежды на то, что массовые западные санкции, которые были введены против России за полномасштабное вторжение в Украину, будут сняты, не оправдались. В итоге, немецкий "Deutsche Bank" закрывает свои центры разработки программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщает "Financial Times", таким образом крупнейший кредитор Германии прекращает двадцатилетнюю зависимость от российской IT-экспертизы.

Крупнейший банк Германии окончательно покидает Россию

Deutsche Bank. Фото: DW

Как говорится в материале, "Deutsche Bank" еще не принял официального решения о полном закрытии своих IT-операций в России, но, по словам сотрудников, этот шаг считается завершенным делом.


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Франкфуртский банк предложил индивидуальную выходную помощь 500 IT-специалистам, которые все еще работают в России.

В середине марта 2022 года "Deutsche Bank" прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля. Фактически счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. Решение коснулось многих крупных кредитных организаций.

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Источник: https://www.ft.com/content/647069d9-6f89-4e5d-8781-bef4bfaeccda
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