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Кто будет президентом России: стало известно о больших перестановках в Кремле

30 октября якобы "состоялись "обзоры" двойника покойного президента Владимира Путина

31 октября 2023, 22:42
Автор:
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Лиля Воробьева
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После обнародования заявления о возможной смерти хозяина Кремля Владимира Путина, в Telegram-канале Генерал СВР информируют о том, что сейчас происходит на территории Кремля и заявляют, что там как будто осуществляют подготовку к значительным перестановкам.

Кто будет президентом России: стало известно о больших перестановках в Кремле

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На канале утверждают, что 30 октября якобы "прошли "обзоры" двойника покойного российского президента Владимира Путина с участием представительного состава постоянных членов Совета безопасности РФ".


"Дублер уже проводил подобные совещания, но это было при жизни Путина, а сейчас Николай Патрушев устроил своеобразное принятие дублера в образе президента всеми, кто имеет отношение к первому и, частично, второму кругу лиц, близких к "президенту", — сообщают представители канала.

Отмечают, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что все участвовавшие в совещаниях "признают дублера "президентом" и готовы принимать новые правила игры".

"А игра начинается грандиозная", — продолжает Генерал СВР.

Как будто началось обсуждение действительно большого транзита и пересматриваются сферы влияния.

"Во-первых, Патрушев готовится поменять правительство, и выбросить оттуда всех лишних, раздав места тем, кто сейчас объединился вокруг него. Это будет преподнесено как: "президент проникается через реформы и готовит новую команду, которой полностью доверяет", — утверждается в сообщении.

"Во-вторых, решается вопрос с будущим президентом. И далеко не факт, что это будет "Путин" в виде дублера. Сейчас активно обсуждается вопрос: "Если Евросоюз и ряд стран все равно не признают следующий срок "Путина", то, может, имеет смысл провести преемника и снять все вопросы с двойником", – добавляют представители канала.

Здесь отмечают, что "окружение" президента "уже не сильно переживает и даже считает смерть Путина началом чего-то нового и хорошего".

"Многие устали от постоянно тяжелой темы войны и санкций, заговорили о возможности переговоров о мире, но, конечно, на "выгодных" условиях, которые пока и сформулировать не могут", — резюмируют представители канала.

Важно, что Telegram-канал Генерал СВР наполняет экс-генерал российской Службы внешней разведки, имя которого не называют. По некоторой информации, к каналу относится политолог из РФ Валерий Соловей. Российские СМИ сообщали, что сам Соловей вел прямой эфир с определенным Виктором Михайловичем, которого он назвал администратором канала и экс-генералом СВР.

Напомним, что "Комментарии" писали о том с чем связаны "вбросы" о смерти Путина



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