Кто и как готовится к транзиту власти в РФ: что будет с семьей Путина

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Кравцев Сергей
Тема транзита власти в РФ, несмотря на заявления самого Путина, фактически под грифом табу. В то же время, элиты уже начали мыслить и действовать в логике транзита. Ключевыми факторами, ускорившими транзитную логику, являются уменьшение бюджетного пирога и развертывание массовой национализации или реприватизации, которая в денежном эквиваленте масштабнее приватизации 1990-х годов. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политолог подчеркивает, что важно отметить, что ключевой фигурой в национализации является генеральный прокурор Краснов. Но при этом Краснов не получил политической субъективности.
Он продолжает, что же касается ФСБ, то де-факто существует двоевластие, когда первый заместитель председателя ФСБ Королев напрямую выполняет задачи, поставленные Путиным, в обход своего непосредственного руководителя Бортникова. При этом ФСБ сохраняет свою главную роль в репрессивной системе РФ. На сегодняшний день своего кандидата в президенты в службе просто не существует. И, исходя из позиции Путина по отношению к дуумвирату, в среднесрочной перспективе такого кандидата может и не появиться. Если все будет развиваться по такому сценарию, мы будем видеть борьбу разных групп влияния в ФСБ на стороне тех или иных групп – участников транзита.
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