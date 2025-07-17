Кто и как готовится к транзиту власти в РФ: что будет с семьей Путина

Тема транзита власти в РФ, несмотря на заявления самого Путина, фактически под грифом табу. В то же время, элиты уже начали мыслить и действовать в логике транзита. Ключевыми факторами, ускорившими транзитную логику, являются уменьшение бюджетного пирога и развертывание массовой национализации или реприватизации, которая в денежном эквиваленте масштабнее приватизации 1990-х годов. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политолог подчеркивает, что важно отметить, что ключевой фигурой в национализации является генеральный прокурор Краснов. Но при этом Краснов не получил политической субъективности.

"На сегодняшний день можем четко говорить, что армия не приобрела субъектность и перспективы обретения этой самой политической субъектности минималистичны. Крупный бизнес окончательно потерял политическую субъектность и все больше превращается в просителя дотаций из госбюджета", – отметил эксперт.

Он продолжает, что же касается ФСБ, то де-факто существует двоевластие, когда первый заместитель председателя ФСБ Королев напрямую выполняет задачи, поставленные Путиным, в обход своего непосредственного руководителя Бортникова. При этом ФСБ сохраняет свою главную роль в репрессивной системе РФ. На сегодняшний день своего кандидата в президенты в службе просто не существует. И, исходя из позиции Путина по отношению к дуумвирату, в среднесрочной перспективе такого кандидата может и не появиться. Если все будет развиваться по такому сценарию, мы будем видеть борьбу разных групп влияния в ФСБ на стороне тех или иных групп – участников транзита.

"На сегодняшний день выстраивается система, в которой весомую политическую силу имеет лишь несколько групп влияния: это тандемы Патрушев-Чемезов, Ковальчуки-Кириенко и, вероятно, Игорь Сечин. Семья Путина не оформлена в какую-то политическую группу, но с большой долей вероятности мы можем предположить, что первый электоральный цикл транзита власти пройдет под слоганом "Мы продолжаем курс Владимира Путина", поэтому семья будет важной частью этого самого транзита", – подытожил политолог.

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