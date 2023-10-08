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Кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения

Какие лидеры стран решили приветствовать президента России с днем рождения.

сегодня, 12:05 comments4819
Автор:
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Slava Kot
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7 октября президент России Владимир Путин праздновал свое 71-летие. По этому поводу российского диктатора приветствовало девять лидеров своих стран.

Кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Часть поздравлений Путин получил по телефону. В частности, от президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, президента Киргизии Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.


Президент Кубы Мигель Диас-Канель также поздравил Путина по телефону, однако еще оставил приветствие в социальных сетях.

"С искренней привязанностью… хочу поздравить и пожелать здоровья президенту России, другу Владимиру Путину", — написал кубинский лидер.

Лично Путина поздравили находившиеся с визитом в России президенты Казахстана и Узбекистана. Оба лидера пожелали Путину крепкого здоровья.

В официальном перечне в Кремле также указано, что Путина поздравили бывшие президенты, в частности, это касается бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и лидеров непризнанных республик, например Южной Осетии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине поздравили российского диктатора Владимира Путина с днем рождения.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме заявили об ошибке Путина. Такова была реакция представителей Соединенных Штатов на слова российского президента, который заявил об уменьшении помощи для Украины от союзников из-за усталости от войны. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжат финансовую помощь, несмотря на новый временный бюджет, и объявила о выделении нового денежного пакета.




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