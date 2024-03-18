Кто из мировых лидеров поздравил Путина с победой на "выборах"

Центральная избирательная комиссия РФ обнародовала результаты президентских "выборов" в России после 99,52% проработанных бюллетеней. По ее результатам Путин победил с рекордным показателем в истории РФ – 87% голосов. На эти показатели отреагировали приближенные к России диктаторы и поздравили Путина с победой на "выборах".



Владимир Путин. Фото из открытых источников

Одним из первых, кто поздравил Владимира Путина с победой на "выборах", стал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Сразу после закрытия участков Мадуро выразил признание "выборов" и в традициях диктаторов поблагодарил российский народ за демократию.

Следующий президент, отреагировавший на переизбрание Путина, стал лидер Никарагуа Даниэль Ортега. Ортега заявил, что продолжение пребывания Путина на посту президента России станет "вкладом в необходимую стабильность человеческого сообщества" и добавил, что это приведет к благополучию в будущем.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев также присоединился к когорте тех, кто выразил приветствие Путину, указав, что его победа была убедительной, а российский народ показал свое доверие. Кроме того, поздравления также поступили от президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Боливии Луис Арсе, президента Гондураса Сиомара Кастро, премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна и лидера КНДР Ким Чен Ына. Вероятно, Путина также поздравит его приспешник президент Беларуси Александр Лукашенко.

В общем, Путина с победой на "выборах" президента России поздравили всего восемь лидеров государств: Венесуэлы, Никарагуа, Узбекистана, Таджикистана, КНДР, Боливии, Мьянмы и Гондураса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство мировых лидеров подвергли критике процесс выборов в России и заявили, что не будут приветствовать Путина с переизбранием.

Также "Комментарии" писали, что Буданов отреагировал на победу Путина на "выборах" в России и назвал российского диктатора слабаком.