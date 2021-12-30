Кто из российских миллиардеров обеднел больше всего в 2021 году

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Козлова Альбіна
Нынешний 2021 год оказался успешным не для всех бизнесменов мира. Россия не стала исключением. По данным Forbes, состояние 29 из 104 российских миллиардеров уменьшилось. Об этом сообщает Дождь.
В России треть миллиардеров обеднела, фото из открытых источников
Больше всего денег потерял в 2021 году сенатор Сулейман Керимов - 5,99 миллиарда долларов. Из-за падения цен на золото состояние миллиардера сократилось до 14,92 миллиарда долларов. Отметим, что он и его семья владеют 7 6,3% акций компании "Полюс", добывающей драгоценный металл.
Второе место в рейтинге миллиардеров, самых обедневших в 2021 году, занял Виктор Вексельберг. Бизнесмен известен тем, что создал бизнес группу "Ренова". Эта группа владеет и управляет активами в металлургической, нефтяной, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологичном машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (странах СНГ, Швейцарии, Италии, Южной Африки и США). Уже четвёртый год группа находится под санкциями США. За год Вексельберг потерял 2,93 миллиарда долларов, сейчас его состояние оценивается в 9,29 миллиарда.
В тройку обедневших бизнесменов попал и Дмитрий Каменщик, российский предприниматель, совладелец аэропорта Домодедово, владелец DME Ltd., холдинговой компании аэропорта. За год его состояние уменьшилось на 668 миллионов долларов и сейчас он владеет 1,8 миллиарда долларов. В 2020 году у него было 2,1 млрд долларов.
Однако не для всех этот год был неудачным, ведь 70 из 104 российских миллиардеров только умножили свои доходы. Больше всех разбогатели основатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.
Как сообщал портал "Комментарии", в мире по данным на 2020 год больше всего миллиардеров было в США — 614 человек. В Украине — 6 граждан. Украина должна поддерживать бизнесменов, тогда у нашего государства есть хорошие условия для развития. Об этом написал на своей странице в Facebook Александр Охрименко, экономический эксперт, президент Украинского аналитического центра.
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