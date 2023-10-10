Кто сделал лучший подарок на день рождения Путину: подробности от Politico

Жестокое нападение ХАМАС на Израиль произошло в день рождения Владимира Путина и стало приятным сюрпризом для российского президента, чьим стратегическим приоритетом является отвлечение поддержки и внимания Запада от Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты обращают внимание, хоть и не Путин разжигает кризисы по всему миру — в Израиле, Косово, на Кавказе и в Африке, они принесут ему пользу.

"Не Путин разжигал все эти кризисы, но теперь он рад подлить масла в огонь и использовать их в свою пользу. Он наслаждается хаосом. Крики кремлевских пропагандистов уже распространяют версию о том, что война на Ближнем Востоке — это победа для России, а деньги для Украины иссякнут", — пишет издание.

Как заявил один из дипломатов ЕС, нападение на Израиль – это лучший подарок Путину на день рождения, ведь он сместит фокус с ситуации в Украине, учитывая естественное внимание США к Израилю.

"Мы надеемся, что это не окажет драматического влияния на поддержку Украины, но, конечно, многое будет зависеть и от продолжительности конфликта на Ближнем Востоке. Если мы действительно хотим быть геополитическим Европейским Союзом, мы должны быть в состоянии справляться с несколькими кризисами одновременно", — заявил он.

В то же время, отмечают аналитики, хотя российские власти разразились радостными заявлениями о том, что из-за конфликта в Израиле финансирование Украины теперь неизбежно сократится, однако маловероятно, что Россия непосредственно приложила руку к этому нападению.

"Россия далеко не так важна, как Иран, когда дело касается оружия и финансирования ХАМАСа", – утверждают они.

Сотрудник американской разведки утверждает, что политическая поддержка ХАМАС Москвой придала группировке смелости прибегнуть к насилию, но отметил, что любая роль России, помимо этой, скорее всего, будет скромной.

Заигрывание с ХАМАСом и поддержка палестинцев также помогают Путину в его стремлении позиционировать себя как важного игрока в глобальной перегруппировке против Запада с такими странами, как Китай и Иран, пишет издание.

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