Кто сделал лучший подарок на день рождения Путину: подробности от Politico

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Кравцев Сергей
Жестокое нападение ХАМАС на Израиль произошло в день рождения Владимира Путина и стало приятным сюрпризом для российского президента, чьим стратегическим приоритетом является отвлечение поддержки и внимания Запада от Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Журналисты обращают внимание, хоть и не Путин разжигает кризисы по всему миру — в Израиле, Косово, на Кавказе и в Африке, они принесут ему пользу.
Как заявил один из дипломатов ЕС, нападение на Израиль – это лучший подарок Путину на день рождения, ведь он сместит фокус с ситуации в Украине, учитывая естественное внимание США к Израилю.
В то же время, отмечают аналитики, хотя российские власти разразились радостными заявлениями о том, что из-за конфликта в Израиле финансирование Украины теперь неизбежно сократится, однако маловероятно, что Россия непосредственно приложила руку к этому нападению.
Сотрудник американской разведки утверждает, что политическая поддержка ХАМАС Москвой придала группировке смелости прибегнуть к насилию, но отметил, что любая роль России, помимо этой, скорее всего, будет скромной.
Заигрывание с ХАМАСом и поддержка палестинцев также помогают Путину в его стремлении позиционировать себя как важного игрока в глобальной перегруппировке против Запада с такими странами, как Китай и Иран, пишет издание.
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