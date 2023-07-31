Кто срежиссировал мятеж Пригожина – возможно ли новое восстание против Путина

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Кравцев Сергей
После мятежа Пригожина мнения экспертов разделились. Одни считают, что мятеж оказался постановочным и теперь режиму Путина ничего не угрожает, ведь он только лишь укрепился. Другие же склоняются к мысли, что настоящий, а не постановочный бунт внутри российской армии еще впереди. Действительно ли худшее для путинского режима еще впереди? Кто может восстать против Путину и его окружения? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Дмитрий Снегирев эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что мятежа, который якобы организовал и провел главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на самом деле не было. Потому что российские спецслужбы з самого начала знали сценарий этого мятежа, они его срежиссировали. Самому Путину понадобился этот так называемый "бунт" для чисток в армии – уничтожения реальной военной оппозиции в отношении него самого.
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Дмитрий Снегирев называется появление Евгения Пригожина на форуме "Россия – Африка" не случайностью, а скорее закономерностью. Это своего рода послание африканским государствам, что РФ будет представлять свое присутствие используя ЧВК "Вагнер" и другие ЧВК, которые на территории РФ юридически запрещены.
В то же время кандидат психологических наук Дмитрий Попов уверен, что восстание против хозяина Кремля Владимира Путина вполне возможно, и стоять за ним могут как генералы, так и более низшие ряды российской армии.
Однако генерал Попов "канул в лету, и не известно, где он и что он". По мнению Дмитрия Попова, рано или поздно, в РФ все же появится фигура, способная возглавить такой бунт.
Эксперт уверен, что беспощадным бунт будет только в том случае, если его будут продвигать российские военные из низших слоев, но в этом случае должен быть все равно офицер, который его возглавит.
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