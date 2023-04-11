Кто стоит за русским фашизмом – на что обрекают себя россияне

В Россию возвращаются сталинские времена, считает политолог и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, там только не хватает репрессий среди высшей номенклатуры, которые еще впереди. Он также акцентировал, что в России участились случаи милитаризации детей. И напомнил, что Германия из подобной катастрофы выходила несколько десятилетий. При этом, по мнению Пионтковского, русский фашизм исходит не из глубины общества, а от власти, инициируется явно сверху. Согласны ли с данными утверждениями? Какие бомбы заложил путинский режим под саму Россию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Фашизм в России. Фото: из открытых источников

РФ достаточно быстрыми темпами превращается в Северную Корею

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает так:

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"Российская пропаганда реально творит чудеса. Страшные. Зомбоящик лишает нормальных людей способности критически мыслить, заставляет верить в искривленную реальность. 90% россиян, которые были не согласны с действиями режима, либо за решеткой, либо за рубежом. За редким исключением, остались молчаливые рабы, лишенные духа свобода. И гайки Кремль будет закручивать всё сильнее. В итоге россияне из категории "какая разница", голосовавшие за Путина скорее по привычке, вынужденно двигаются в сторону оголтелых путинистов. Одобряющих любые, самые безумные, приказы вождя".

Фактически, РФ достаточно быстрыми темпами превращается в Северную Корею, считает эксперт. И, если ничего не изменится – станет таковой через год-два. Когда в обязательном порядке в каждом доме, на каждом рабочем месте, круглосуточно должно вещать радио (или его аналог), откуда бесконечным потоком льется пропаганда. Отключишь – получишь срок. Когда все друг на друга доносят. В том числе, если слабо хлопал лидеру или недостаточно искренне рыдал после его смерти.

"И милитаризация детей, чуть ли не с младенчества, вполне вписывается в построение такого общества рабов. Путинский режим его, в общем-то, уже выстроил. И теперь просто "полирует". Лепит всё, что захочет. А хочет – гибрид раба и робота. Чтобы выполняли все команды. Двигались строем туда, куда прикажет власть. В пропасть – значит, в пропасть. Но – строем. Но – вместе. Это и фашизация общества, и шизофренизация, – уверен Денис Богуш. – Никаких элементов демократии, никаких элементов гуманизма в таком обществе нет. Десятки, сотни тысяч, а если это не остановить, то и миллионы – умирают или готовы умирать за идеи, которые им непонятны, за землю, которая им не нужна, за вождя, который давно обезумел и сделал безумным всё российское общество".

Российский фашизм вырос на органической почве, из глубин "загадочной русской души"

По мнению политолога, эксперта аналитического центра "Объединенная Украина" Валентина Гладких, басни о якобы плохой российской власти, которая якобы набросила прекрасному русскому народу фашизм, разбиваются при столкновении с реальностью.

"На оккупированных территориях изнасиловали женщин и детей не Путин или Шойгу, а обычные россияне. Те самые обычные россияне, которые мародерством занимались, воруя унитазы и стиральные машинки", – акцентирует эксперт.

Он подчеркивает, что российский фашизм вырос на органической почве, из глубин "загадочной русской души".

"В конце концов, – отмечает Валентин Гладких, – не будем забывать слова советского классика Сергея Довлатова о том, что очень соблазнительно возлагать ответственность за преступления сталинизма на партийное руководство или лично Сталина, забывая о тех, кто написал миллионы доносов".

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